Vergewaltigung auf dem Spielplatz: 14-Jährige ruft mit speziellem Handzeichen um Hilfe – Vor einiger Zeit haben wir über eine Teenagerin aus den USA berichtet, die nur deshalb vor ihrem 61-jährigen Entführer gerettet werden konnte, weil sie einem unbeteiligten Autofahrer unauffällig ein von TikTok bekanntes Handzeichen geben konnte, welches signalisiert, dass man Hilfe braucht. Der Autofahrer erkannte das „Signal for Help“, so dass dieser umgehend die Polizei verständigte. (MANN.TV berichtete)

Ein ähnlicher Fall hat sich nun auch in Deutschland zugetragen.

Wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft kürzlich mitteilten, soll ein 19-Jähriger vergangene Woche ein 14-jähriges Mädchen auf einem Spielplatz im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Glücklicherweise erinnerte sich das Mädchen an das „Sign for Help“ und machte Passanten damit auf ihre Situation aufmerksam. Wie in den USA zuvor, wussten auch diese das Handzeichen zu deuten, und alarmierten ebenfalls die Polizei.

Der Täter konnte festgenommen werden und kam wegen des dringenden Tatverdachts der Vergewaltigung vorerst in Untersuchungshaft. Das Mädchen wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Wenig später wurde bekannt, dass der Festgenommene bereits von der Polizei gesucht wurde, weil dieser mehrere Mädchen mit Nacktfotos erpresst haben soll.

Wie „Bild“ unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Offenburg berichtete, sei demnach auch ein weiteres Verfahren wegen Vergewaltigung gegen den Täter anhängig.

In diesem Zusammenhang verweist die Polizei darauf, dass das Handzeichen Opfern von Gewalt ermöglicht, heimlich nach Hilfe zu rufen.

Dazu hält man zunächst die offene Handfläche mit nach oben ausgestreckten Fingern in Richtung desjenigen, dem man das Signal geben will. Dann klappt man den Daumen in die Handfläche und schließt die restlichen Finger darum, als wolle man den Daumen einsperren.

Ursprünglich wurde die rettende Geste von der „Canadian Women's Foundation“ eingeführt und hat sich seither auch im Rest der Welt verbreitet, um diskret auf eine Notsituation hinweisen zu können.

