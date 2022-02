Verfolgungsjagd mit Touristen: Schwertwal setzt Boot an der Küste nach – Ein lustiger Angeltörn, etwa vor der Küste oder möglicherweise gar auf Hochsee beim sogenannten „Big Game Fishing“ – für viele Petrijünger ein Traum. Für eine Gruppe von Touristen vor der Küste im Golf von Kalifornien wurde der Angelausflug sogar noch spannender: Ein Schwertwal nahm die Verfolgung auf und jagte ihrem Boot hinterher.

Entsprechend aufgeregt jauchzte die Gruppe, wie es in einem Bericht von „Mail Online“ beschrieben wird. Das Boot kreuzte am 20. Februar vor der Küste des mexikanischen Bundeslandes Sinaloa, als der Orca auftauchte. Mehrere Minuten lang setzte der Schwertwal dem Boot nach. Zuerst erschien das Video auf dem Twitter-Konto von Beatriz Acevedo Tachna, wo es binnen kürzester Zeit hunderttausende Klicks einfuhr.

Seitdem wurde es tausende Male geteilt.

Kommentiert war das Posting wie folgt: „Die Felsen von El Farallon nahe Sinaloa heute am 20. Februar … wartet ab.“ Im Video ist zu sehen, wie der „Killerwal“ aus den Fluten springt und wieder eintaucht, während das Boot mutmaßlich mit Vollgas davonprescht. Die Männer an Bord jubeln aufgeregt, jedes Mal, wenn der Meeressäuger an der Oberfläche auftaucht. Ein weiteres Video, das von einem Begleitboot aus gefilmt wurde, zeigt die Verfolgungsjagd.

Örtlichen Medien zufolge werden Schwertwale zunehmend in den letzten Jahren in diesen Gewässern gesichtet – die Tiere wandern im Winter in die wärmeren Gefilde, um ihre Jungen zur Welt zu bringen, bevor sie mit diesen wieder in den eisigen Nordpazifik zurückreisen, heißt es bei „Mail Online“. Die Tiere sind in Schulen genannten Verbänden unterwegs, es handelt sich um sehr soziale Geschöpfe, die von der Wissenschaft als hochintelligent eingestuft werden.

Der Name „Killerwal“ wird der Komplexität und Lebensweise der Tiere nicht gerecht.

Wobei man das aus Sicht von Haien, Robben oder anderen Walen durchaus anders sehen darf. Denn mit diesen Beutetieren verfahren Schwertwale mitunter äußerst ruppig oder spielen auch mit der Beute. Angriffe auf Menschen in freier Wildbahn sind selten dokumentiert und wohl eher Missverständnisse, in Gefangenschaft jedoch können die Tiere aggressiv und psychotisch werden und haben etwa Trainer getötet. Es gibt jedoch Berichte von Walfängern, die Opfer von regelrechten Racheaktionen der Tiere nach Tötung ihrer Artgenossen geworden sein sollen.

