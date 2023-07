Kunden übersehen diesen Clou in jeder Filiale

Verborgener Trick von Aldi: Kunden übersehen diesen Clou in jeder Filiale – Wer zu Aldi geht, erledigt in der Regel wohl eher größere Einkäufe und nimmt dazu klassisch den Einkaufswagen. Immerhin bietet dieser weitaus mehr Platz für jede Menge Waren als einfache Körbe, das liegt in der Natur der Sache. Doch der Kasten auf Rädern birgt ein kleines Geheimnis, mit dem sich wohl nur die wenigsten Kunden vertraut gemacht haben dürften.

Wie das Portal „Der Westen“ erläutert, sind die meisten beim Einkauf wohl eher damit beschäftigt, die Einkaufsliste zu lesen oder im Kopf durchzugehen, Produkte aus einer Vielzahl von Angeboten auszuwählen. Den meisten dürfte dabei eine Art Teppich aufgefallen sein, über den man im Eingangsbereich geht, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, wofür das Ding eigentlich da ist. Bei den meisten Nutzern dürfte sich etwa die Primärfunktion der Schuhreinigung als naheliegender Gedankengang anbieten.

Immerhin schleppt man so weniger von der Straße in den Laden ein

Doch tatsächlich gibt es eine gänzlich andere Funktion, wie „Der Westen“ unter Berufung auf „Chip“ erläutert. Es handelt sich nämlich um eine Art Diebstahlsicherung für die Wagen, derer sich die meisten Kunden wohl nicht bewusst sein dürften. Zumindest hören jedenfalls wir zum ersten Mal davon. In der Tat ist es so, dass man mit dem Wagen beim Überfahren des Teppichs eine Wegfahrsperre deaktiviert. Ein magnetisches System, welches erlaubt, den Wagen ungehindert in der Filiale zu bewegen.

Dieses System hat jedoch die umgekehrte Wirkung, sobald man mit einem Wagen versucht, den Parkplatz zu verlassen. Zwischen dem Aldi-Gelände und dem Gehweg vor den Filialen sind Magnetstreifen verbaut. Werden diese mit dem Wagen überrollt, blockieren die Räder, die Wegfahrsperre ist wieder aktiv. Dadurch wird es schwierig bis mühselig, den Einkaufswagen zu bewegen, insbesondere mit Zuladung.

Ein System zur Diebstahlsvereitelung

Denn wie das Verbraucherportal von „Chip“ erklärt, schlägt ein einzelner Wagen für Aldi in den Anschaffungskosten mit zwischen 40 und 150 Euro zu Buche. Und wer einmal ein Musikfestival besucht hat, weiß, wie beliebt Einkaufswagen bei Jugendlichen sind, insbesondere, wenn es darum geht, Paletten mit Billigbier von A nach B zu transportieren. Das dürfte mit der Bremse bei entsprechender Gerstenkaltschalen-Last deutlich komplizierter werden.

Quelle: derwesten.de