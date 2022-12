Verblüffende Illusion: Zauberer begeistert Publikum mit drei Beinen – Sie begeistern seit Menschengedenken alle, die für ein paar kostbare Minuten den harten Alltag vergessen und sich in ihre Kindheit zurückversetzen lassen wollen: Bühnenzauberer und Illusionisten. Für echte Kinder stellen ihre vermeintlichen Zauberkräfte eine Kopfnuss dar, die bei manchen dazu führt, dass sie selbst mit dem ersten Zauberkasten zu Weihnachten den Weg des Illusionisten einschlagen wollen. Gewisse Tricks liefern aber auch den Kick schlechthin.

Man entschuldige das miese Wortspiel, doch angesichts dieser zum Stand dieser Meldung neuen Darbietung einer klassischen Nummer darf einem schon mal die Kreativität ein bisschen ins Stocken geraten. Dieses Video stammt aus dem Format „Penn & Teller: Fool Us“ – einer Talentshow, bei der die berühmten Magier aus dem US-Fernsehen anderen Meistern ihres Faches bei besonders interessanten oder neuartigen Zaubertricks beiwohnen.

Die Herausforderung macht der Titel ersichtlich:

Es geht vor allem darum, die beiden zu begeistern und ihnen etwas zu zeigen, was sie im Laufe ihrer langen Karriere noch nie gesehen haben – oder zumindest auf eine Weise noch nie so meisterlich umgesetzt erlebten. So auch hier: Zauberer mit falschen Gliedmaßen, die durch die üblichen Tricks von Ablenkung und Illusion echt wirkten, hat man schon so manches Mal gesehen. Manche Tricks wie vermeintliches Zersägen in der Kiste gehen gar nicht ohne.

Doch was Magier Axel Adler hier bei „Penn & Teller: Fool Us“ für den Trick des „Dreibeinigen Mannes“ auffährt, lässt einem die Spucke wegbleiben. Klar ist: Eine der drei Gliedmaßen ist künstlich. Das sollte ja leicht zu erkennen sein? Ein Blick in die Kommentarsektion unter dem Video zeigt, dass dies mitnichten der Fall ist. Dort wimmelt es vor Kommentaren der Marke „Ich weiß, dass eines der Beine fake ist, aber immer, wenn ich denke, ich hätte es entdeckt, irre ich mich.“

Ein anderer Kommentar rät:

„Guckt das nicht, wenn ihr stoned seid, der Kram macht einem echt Angst.“ Ein dritter Nutzer: „Ist das nicht offensichtlich? Das da ist eine Fälschung! Nein … das da. Hör auf, es zu bewegen, es ist das dritte da drüben.“ Dem haben wir nichts mehr hinzuzufügen, möge dieser fantastische Trick für sich sprechen. Bzw. die Gesichter von Penn & Teller, als sie am Ende gemeinsam mit dem Publikum Applaus spenden.