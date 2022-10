Renovierung: Familienvater ruiniert Eigenheim – Unzählige Menschen in Deutschland legen selbst Hand an, wenn es um Renovierungen an ihrem Haus geht. Doch im aktuellen Fall einer Familie aus der baden-württembergischen Gemeinde Rudersberg, hatten die Arbeiten des Handwerker-Papas schwere Folgen – für das Eigenheim.

Die Familie Alameri um Papa Ahmed hatte sich vor rund zehn Monaten im Ort ein Bauernhaus zugelegt. Der 45jährige Familienvater machte sich derweil selbst ans Werk, um das alte Haus zu renovieren. Eigentlich eine gute Idee, zumal Ahmed Handwerker-Profi ist, der schon auf vielen Baustellen geschafft hatte und eine Trockenbaufirma gründete.

Ausgerechnet bei seinem Eigenheim geschah das Unglück, das ihr Haus ruinierte. Denn in diesem klaffte am Ende ein riesiges Loch. Ahmed wie es dazu kam: „Ich baggerte einen Graben neben dem Haus. Ich wollte die Kellerwand isolieren.“

„Ich dachte schon, dass jetzt das ganze Haus einstürzt.“

Kurz darauf hörte er ein Knacken und ahnte schon, das dies nichts Gutes bedeutete. Ahmed: „Ich rannte ins Haus und rief den Kindern zu, dass sie ins Freie rennen sollen. Dann rettete ich unsere zwei Kaninchen. Wenig später brach die Kellermauer zusammen. Ich dachte schon, dass jetzt das ganze Haus einstürzt.“

Daraufhin wurde die Feuerwehr gerufen, die das Haus dann abstützte und das entstandene Loch schloss. Ahmed zur Ursache: „Niemand wusste, dass der Keller kein Fundament hat. Als die Erde abgetragen war, verlor die Kellerwand die Spannung, der Kies rutschte weg.“

Die Kosten für den teuren Handwerkereinsatz des Familienvaters belaufen sich indes auf mehreren Zehntausend Euro. Ahmed bestätigte, dass seine Versicherung die entstandenen Kosten nicht übernehmen wird. Da Ahmed aber einen recht beliebten YouTube-Kanal mit dem Namen „Shanasheel der Welt.“ unterhält, erhofft er sich nun Spenden seiner YouTube-Fans.

