„Uterus didelphys“: Frau mit zwei Vaginen wird auf OnlyFans zur Millionärin – Annie Charlotte aus dem englischen Surrey ist ein medizinisches Phänomen. Sie verfügt über zwei Gebärmütter und Gebärmutterhälse und kann dadurch theoretisch zwei Babys von verschiedenen Männern zur gleichen Zeit empfangen. Der sogenannte „Uterus didelphys“ wurde bei der mittlerweile 23-Jährigen im Alter von 16 diagnostiziert und sollte sie schließlich zur Millionärin machen.

Zunächst war es schwer für sie, zu akzeptieren, dass sie zwei Vaginen hat, inzwischen bezeichnet Charlotte diesen Umstand jedoch als „cool“, brachte ihr dieser doch in den sozialen Medien und vor allem auf OnlyFans eine große Anhängerschaft ein.

Als attraktive Frau mit einer derlei seltenen Anatomie verdient Charlotte mit ihren heißen Schnappschüssen mittlerweile bis zu 70.000 Pfund pro Monat – rund 79.000 Euro.

Sie betont dabei, dass ihre beiden Vaginen „völlig funktionstüchtig“ seien und sie sogar zwei Menstruationsblutungen habe.

Ihre Fans sind natürlich neugierig und werden nicht müde, Charlotte über ihre besonderen Umstände auszuquetschen: „Die häufigste Frage, die ich von meinen Fans bekomme, lautet: ‚Hast du wirklich zwei?‘.“

„Jeder, der mich abonniert, fragt danach. Meistens wollen sie nur wissen, wie die sexuellen Dinge funktionieren, aber einige wollen auch über die banaleren Dinge Bescheid wissen – zum Beispiel wie ich pinkle!“

„Ich glaube nicht, dass sie viel über die weibliche Anatomie wissen.“

Ihr besonderer Körper prägt natürlich auch ihr Privatleben: „Alle romantischen Partner waren immer nur neugierig. Eine schlechte Reaktion gab es noch nie – nur eine Menge Fragen.“

„Kurz nachdem ich mit einem Typen, mit dem ich zusammen war, Sex hatte, habe ich ihm davon erzählt“, plaudert Charlotte aus dem Nähkästchen. „Er war, gelinde gesagt, verwirrt und sagte, dass er es nicht bemerkt habe. Ich habe ihm dann gezeigt, wie er die Wand, die meine Vaginen trennt, ertasten kann, die sich einen halben Zentimeter im Inneren befindet.“

„Er war daraufhin immer noch ein wenig verwirrt, aber auch ein wenig fasziniert.“

Diese Faszination weiß die 23-Jährige zu nutzen und wirbt entsprechend offensiv für ihr einzigartiges Angebot: „Ich gebe meinen Zustand in meinem Namen und in meiner Online-Biografie an, so dass die Leute mir aus Neugierde folgen – und ich filme auch spezielle Inhalte rund um das Konzept, zwei Vaginen zu haben.“

Allerdings plagen sie auch Sorgen bezüglich einer möglichen Schwangerschaft: „Ich habe Angst, Kinder zu bekommen oder zu versuchen, schwanger zu werden – das ist etwas, worüber ich mir schon lange Sorgen mache.“

Und das nicht ohne Grund, wie Charlotte erklärt: „Mir wurde gesagt, dass es sehr schwierig sein würde, Kinder zu bekommen, dass viele Krankenhausbesuche nötig wären und ich schließlich per Kaiserschnitt eine Frühgeburt haben würde, da der Fötus nicht genug Platz hätte, um voll ausgetragen zu werden. Mir wurde auch gesagt, dass die Gefahr von mehreren Fehlgeburten besteht.“

„Es war nicht schön, das zu hören.“

Letzten Endes sollte Charlotte aus der Not jedoch eine Tugend machen und entdeckte OnlyFans für sich: „Ich habe aufgehört, es als medizinisches Problem zu betrachten. Stattdessen ist es nun einfach ein supercooler Aspekt von mir, der die Leute schockiert, aber auch sehr interessiert.“

„Es hat mein Leben verändert. Vor allem in der derzeitigen finanziellen Situation kann ich mich selbst versorgen. Ich bin mit 23 Jahren ausgezogen, ich kann sparen, Geld anlegen und bequem leben.“

Anfängliche Sorgen darüber, wie wohl ihre Freunde und vor allem ihrer Mutter auf ihre neue Tätigkeit reagieren würden, lösten sich glücklicherweise rasch in Luft auf: „Alle, die mir wichtig sind, haben mich so unglaublich akzeptiert und ermutigt.“

„Ich habe auf jeden Fall ein sehr ausgefülltes Leben und bin immer derart damit beschäftigt, Inhalte für die sozialen Medien und OnlyFans zu erstellen oder mit meinen Abonnenten zu chatten, dass die Partnersuche im Moment in den Hintergrund gerückt ist.“

Einen „traditionellen Job“ auszuüben, das kann sich Charlotte mittlerweile nicht mehr vorstellen: „Mittlerweile habe ich es komplett angenommen und als Teil von mir akzeptiert – und ich war noch nie so selbstbewusst.“

„Es ist so cool, ein OnlyFans-Model mit zwei Vaginas zu sein … ich würde sagen, das ist ziemlich selten!“

