USS Santa Barbara: Das neue Super-Kampfschiff der US-Navy – Die US-Marine hat ihre Flotte erweitert und mit der USS Santa Barbara, kurz LCS-32, ein Küstenkampfschiff in den Dienst gestellt, das einer schwimmenden Festung gleichkommt. Vorgestellt wurde es nun im Marinestützpunkt Ventura County in Port Hueneme im US-Bundesstaat Kalifornien. Dieses Kriegsschiff ist ein sogenanntes „Littoral Combat Ship“ der Independence-Klasse und wird für die Gefechtsführung in Küstennähe eingesetzt.

Die USS Santa Barbara besitzt einen Trimaran-Rumpf, was sie außerordentlich schnell und wendig macht. Obendrein ist sie mit modernster Technik ausgestattet, die neue Maßstäbe setzt. Da alle Waffen- und Aufklärungssysteme an Bord wie beispielsweise Geschütze, Mini-Uboote oder Drohnen computergesteuert werden, kommt das neue Küstenkampfschiff mit einer Besatzung von nur 15 bis 50 Marinesoldaten aus.

Die kantige Rumpfform ermöglicht es der USS Santa Barbara, dass sie von feindlichem Radar unentdeckt bleibt. Obendrein wurde die LCS-32 im Inneren mit einer silberfarbenen Folie versehen. Diese sorgt dafür, dass nichts vom Radar nach innen noch nach draußen gelangt. Das Küstenkampfschiff USS Santa Barbara kommt auf eine Länge von 127,4 Metern und eine Breite von 31,6 Metern. Die LCS-32 bringt es auf eine Maximalgeschwindigkeit von 40 Knoten, also umgerechnet auf eine Geschwindigkeit von bis zu 74 km/h.

Insgesamt befinden sich auf dem Kampfschiff elf Raketenwerfer und eine 57-Millimeter-Maschinenkanone, die „Bofors 57 mm Naval Automatic Gun L/70“. Neben den bereits erwähnten autonomen Geschützen, Mini-Uboote und Drohnen, besitzt das Schiff auch einen unbemannten Helikopter, den „Northrop Grumman MQ-8 Fire Scout“. Die USS Santa Barbara ermöglicht es allerdings auch, dass auf ihrem Deck Hubschrauber der Gattung „MH-60R/S Seahawk“ der Marines landen können.

Insgesamt sollen zukünftig vier der neuen Küstenkampfschiffe der Independence-Klasse in den Dienst der US-Navy gestellt werden.

