USS Samuel B Roberts: Das tiefstgelegene Schiffswrack der Welt – In der Geschichte der Seefahrt haben die Weltmeere unzählige große wie kleine Schiffe verschlungen. Darunter so legendäre Ozeanriesen wie die berühmt-berüchtigte Titanic, die nach der Kollision mit einem Eisberg in die Tiefe gezogen wurde. Seither faszinieren versunkene Schiffswracks aus den vergangenen Jahrhunderten uns Menschen.

Zahlreiche gesunkene Schiffe kann man weltweit in Ufernähe finden, die immer wieder Besucher anlocken. Andere Schiffe haben ihr Grab tief unter der Meeresoberfläche gefunden. Gleich zwei dieser Schiffswracks sorgten in der vergangenen Zeit für Schlagzeilen. Im März 2021 gelang es dem US-Investor und Ex-Marineoffizier Victor Vescovo, mitsamt seiner Firma Caladan Oceanic Aufnahmen des gesunkenen Kriegsschiffs „USS Johnston“ zu machen.

Schiffsgrab 6.895 Meter unter der Meeresoberfläche

Sie liegt auf dem Grund des Phillippinengrabens in 6.460 Metern Tiefe und galt seither als das tiefste je gefundene Schiffswrack der Welt. Dieser „Rekord“ wurde allerdings zuletzt direkt wieder gebrochen. Genauer gesagt im letzten Jahr im Juni 2022. Denn im selben Gebiet, in dem man die „USS Johnston“ aufspürte, fand einer Forschergruppe die „USS Samuel B Roberts“, auch „Sammy B“ genannt.

Vor der philippinischen Insel Samar liegt sie 6.895 Meter unter der Meeresoberfläche. Somit ist sie das aktuelle tiefste je gefundene Schiffswrack der Welt. Wie die „USS Johnston“ auch, gehörte die „USS Samuel B Roberts“ zur Flotte der US-Marine, die im Zweiten Weltkrieg am 25. Oktober 1944 in der Schlacht von Samar versenkt wurde.

Die Aufnahmen der „USS Samuel B Roberts“ anhand moderner U-Boote zeigen euch beeindruckende Bilder dieses einst so mächtigen Kriegsschiffs, das nun tief auf dem Meeresboden schlummert.

Quelle: travelbook.de