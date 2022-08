Urlaub: Die häufigsten geklauten Gegenstände im Hotel – Wer kennt sie nicht, die netten Annehmlichkeiten die etliche Hotels in ihrem Service beinhalten. Die Rede ist von allerlei Dingen, die Gästen kostenfrei während ihres Aufenthalts zur Verfügung gestellt werden. Diese reichen von Duschgels, Shampoo, Seifen, frischen Handtüchern auf den Zimmern bis hin zur Minibar oder Bibeln.

Viele Urlauber nehmen immer mal wieder unbewusst und ohne böse Absicht etwas davon mit nach Hause. Was alle aber oftmals nicht wissen: Das, was in den Hotels gratis angeboten wird, darf eben nicht gratis mitgenommen werden. Es gibt sogar Hotelgäste, die horten ihre „Mitbringsel“ aus aller Welt. Andere wiederum legen dabei eine echte Dreistigkeit an den Tag, die sogar wertvollere Gegenstände mitgehen lassen.

Jeder zweite Deutsche hat schon Gegenstände aus einem Hotel geklaut

Eine aktuelle Studie zeigt, dass jeder zweite Deutsche in seinem Leben schon einmal Gegenstände aus einem Hotel geklaut hat. Die Marktforschungsplattform Cint hat im Auftrag der Flugsuchmaschine „Swoodoo“ in ihrer Untersuchung nun die häufigsten geklauten Gegenstände ermittelt, die deutsche Urlauber aus den Hotels einstecken. Laut der Studie stecken rund 30 Prozent Shampoo und Conditioner ein.

Rund acht Prozent nehmen auch gerne Mal Bademäntel und Handtücher mit nach Hause. Es folgen Gläser, Kleiderbügel oder Besteck mit je fünf Prozent. Drei Prozent der Urlauber steckten gar die Bibel ein, welche im Zimmer lag. Auch wenn sich viele Urlauber sicherlich nichts dabei denken: Wer vom Hotel gratis zur Verfügung gestellte Gegenstände mit nach Hause nimmt, macht sich strafbar. Annett Reinke, Juristin bei der Verbraucherzentrale Brandenburg:

„Wer Gegenstände aus dem Hotel mitnimmt, macht sich wegen Diebstahls strafbar.“

„Wer Gegenstände aus dem Hotel mitnimmt, macht sich wegen Diebstahls strafbar.“ Dazu zählen laut der Juristin eben auch die Kleinstprodukte wie Seifen, Shampoos oder Pflegeprodukte der Hotels. Es gibt natürlich auch Dinge, die von den Hotels ausdrücklich zum Mitnehmen bereitgestellt werden. Alles andere ist aber untersagt und stellt schlicht einen Diebstahl dar. Mittlerweile haben die meisten Hotels wegen der hohen Diebstahlraten schon Föhne fest installiert, damit diese nicht eingesteckt werden. Es sollen sogar schon Fernseher aus den Hotels von Urlaubern eingesackt worden sein.

Quelle: guetsel.de