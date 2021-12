Urlaub: Die Brückentage sollte man sich 2022 merken – Wer im kommenden Jahr seinen Urlaub plant, sollte 2022 ganz besonders auf den Kalender schauen. Denn im nächsten Jahr fallen einige Feiertage zumindest für Arbeitnehmer glücklicherweise nicht auf das Wochenende, wie es noch 2021 der Fall war.

Das bedeutet, dass es 2022 mehr Brückentage gibt, mit denen man für ein langes Wochenende nur einen Urlaubstag aufwenden muss. Zudem gibt es einige Feiertage, die für ein verlängertes Wochenende sorgen. Wir haben den Kalender für euch durchstöbert und zeigen euch nachfolgend alle Feiertage und Brückentage 2022 in der Übersicht:

Feiertage und Brückentage 2022

01. Januar 2022 - Neujahr

Leider fällt Neujahr in diesem Jahr auf einen Samstag.

06. Januar 2022 - Heilige Drei Könige

Der Feiertag für Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt fällt auf einen Donnerstag, möglicher Brückentag Freitag, 7. Januar 2022.

08. März 2022 - Frauentag

Fällt für alle Berliner auf einen Dienstag, möglicher Brückentag: Montag 7. März 2022.

01. Mai 2022 – Tag der Arbeit

Fällt 2022 leider auf einen Sonntag.

26. Mai 2022 – Christi Himmelfahrt

Wie jedes Jahr an einem Donnerstag, möglicher Brückentag Freitag, den 27. Mai 2022.

16. Juni 2022 – Fronleichnam

Feiertag fällt in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland auf einen Donnerstag. Möglicher Brückentag, Freitag 17. Juni 2022.

08. August 2021 – Augsburger Friedensfest

Augsburger freuen sich auf ihren Feiertag, der 2022 auf einen Montag fällt.

15. August 2022 – Mariä Himmelfahrt

Feiertag in weiten Teilen Bayerns sowie im Saarland, fällt auf einen Montag.

20. September 2022 – Weltkindertag

Feiertag in Thüringen und fällt 2022 auf einen Dienstag, möglicher Brückentag

Montag, 19. September 2022.

3. Oktober 2022 – Tag der Deutschen Einheit

Fällt in diesem Jahr auf einen Montag, also ist auch hier ein langes Wochenende garantiert.

31. Oktober 2022 – Reformationstag

Gesetzlicher Feiertag in Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Fällt auf einen Montag.

01. November 2022 – Allerheiligen

Feiertag in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Allerheiligen fällt auf einen Dienstag, möglicher Brückentag Montag, 31. Oktober 2022.

16. November 2022 – Buß- und Bettag

Feiertag in Sachsen, fällt auf einen Mittwoch, wer zwei Urlaubstage entweder am 14. und 15. November 2022 oder am 17. und 18. November 2022 aufwendet, kann sich ganze 5 Tage frei gönnen.

25. und 26. Dezember 2022 – Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtstag

Heiligabend fällt 2022 auf einen Samstag, der erste Weihnachtsfeiertag demnach auf einen Sonntag, der zweite ist also der Montag.

