Explosion des Unterwasservulkans: Tonga-Hunga löste Mega-Tsunamis aus – Anfang letzten Jahres, am 15. Januar 2022, sorgte der Ausbruch des Unterwasservulkans Hunga Tonga-Hunga Haʻapai für weltweites Aufsehen. Kurze Zeit nach dessen gigantischer Eruption stellten Experten bereits fest, wie heftig dieser Ausbruch war.

So reichte die Aschewolke des Vulkans anfangs ganze 18,6 km in den Himmel. Spätere Messungen ergaben, dass sie sogar eine Höhe von 57 km erreichte und somit bis in die Stratosphäre und direkt in die Mesosphäre ging. Zudem stellte man wenige Zeit später fest, dass die Druckwellen des Ausbruchs mit bis zu 1.158 Kilometern pro Stunde um den gesamten Globus rasten.

Außerdem konnte man ein bislang noch nie nachgewiesenes Eruptionsgewitter beobachten, bei dem innerhalb von drei Tagen um den Ausbruch rund 590.000 Blitze aufgezeichnet wurden. Bis heute untersucht man diesen gewaltigen Ausbruch und immer noch kommen neue Details ans Tageslicht. All diese unterstreichen die extreme Wucht der elfstündigen Eruption.

Eine neue Simulation zeigt nun, dass die Explosion des Hunga Tonga-Hunga Haʻapai im pazifischen Inselstaat Tonga sogar Mega-Tsunamis auslöste. Zu diesem Ergebnis kam das Forscher-Team um Sam Purkis von der University of Florida. Es hatte mit einem Computer die Eruption des Unterwasservulkans simuliert und dessen Auswirkungen im direkten Umfeld des Inselstaats rekonstruiert. Die Ergebnisse veröffentlichte man nun im Fachblatt „Science Advances“.

Mega-Tsunamis mit einer Höhe von rund 85 Metern

Demnach führten die Druck- und Schwerkraftwellen der Eruption des Ausbruchs des Hunga Tonga-Hunga Ha'apai bereits zu kleineren, wenige Meter hohe Wellen. Allerdings sorgten die eigentlichen Explosionen des Vulkans für heftige Tsunamis, die massiv das Meerwasser verdrängten. Genauer gesagt kam es unweit des Ausbruchs zu gigantischen Wellen, die rund 85 Meter hoch waren. Selbst beim Auftreffen an der 90 Kilometer entfernten Küste der unbewohnten Insel Tofua betrug die Höhe der Tsunamis noch unglaubliche 45 Meter.

Für das Forscher-Team erklären sich diese Mega-Tsunamis auf der gewaltigen Explosion des Vulkans, die laut Experten eine Wucht von rund 15 Megatonnen besaß. Bereits zuvor präsentierten Wissenschaftler eine detaillierte Analyse der Messdaten des Ausbruchs, deren Daten belegt hatten, dass die Eruption des Hunga Tonga-Hunga Haʻapai die heftigste Explosion auf der Erde seit 1883 war – also seit 140 Jahren.

Hierbei hatte die Welt einiges an Glück und ist an einer globalen Katastrophe vorbeigeschrammt. Denn glücklicherweise fand die gigantische Explosion unter Wasser statt und war zudem weit entfernt von den Bevölkerungszentren. Viele Wissenschaftler sind sich einig, dass eine solch gewaltige Eruption an Land apokalyptische Folgen gehabt hätte.

Quelle: spektrum.de