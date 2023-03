Unterhaltsame Fliehkräfte bei Kunstflug-Manöver: Flugschülerin „schmilzt das Gesicht“ – Über den Wolken muss keineswegs nur die Freiheit grenzenlos sein – der menschliche Körper ist von Natur aus nicht zum Fliegen geschaffen. Zwar haben uns technische Hilfsmittel im Laufe der Entwicklungsgeschichte in die Lage versetzt, auch diesen Raum unserer Umwelt zu beherrschen. Doch vor allem die auf den Körper wirkenden Fliehkräfte und die Arbeit gegen die Schwerkraft können mitunter schwerwiegende Folgen für uns haben. Manche davon sind von außen betrachtet vor allem eines: Unterhaltsam, wie dieses Video zeigt.

Die lächelnde Frau in diesem Video ist auf ihrem TikTok-Account mit dem klangvollen Namen „emma.the.pilot“ zu sehen. Die junge Pilotin dokumentiert für ihre rund 38.000 Follower, wie es an Bord von Cessnas, Pipers und Co. zugeht. Wie für das Portal üblich, ist dabei nicht alles bierernst gemeint, sondern dient der Unterhaltung. Wir vermuten, dass auch dieses Video aus diesem Grund hochgeladen wurde.

Es fängt harmlos an:

Emma sitzt vorne in einem zweisitzigen Flugzeug. Den Tags nach zu urteilen, vermutet der Autor, dass der Mann mit dem Helm hinter ihr ihr Fluglehrer sein dürfte. Jedenfalls erkundigt sich der Mann im Flugzeug zu Beginn nach ihrem Wohlbefinden, was Emma bestätigt. Zuvor scheinen sie bereits ein Manöver geflogen zu sein – er erklärt: „Wir sind gerade 6G geflogen“, beginnt er und meint damit die Kräfte, die auf den Körper einwirken.

„6g“, damit meint der Pilot die g-Kräfte, auch Lastvielfache genannt. In diesem Fall also das Sechsfache der Last, die im Normalzustand durch die Erdanziehung auf einen Körper wirkt. Auch wenn wir den Beginn nicht kennen, so scheint es doch, dass Emma bei dem vorherigen Manöver bereits einer solchen Belastung ausgesetzt war. Trotzdem – oder vielleicht gerade deshalb, denn schließlich kann damit auch ein gewisser Rausch verbunden sein – wirkt sie motiviert.

Der Pilot erkundigt sich weiter:

„Willst du noch eine Runde fliegen und dann zurück?“ Sie bejaht. Er fragt weiter: „So eine Wende wie beim Red Bull Air Race?“ Auch das bejaht seine vermeintliche Flugschülerin. Dann erklärt er, dass es sich um eine besonders lange Flugfigur handelt, bezeichnet sie als „halbe Kubanerin“. Der Verfasser vermutet, dass er damit gemeint haben könnte, dass es sich um eine Hälfte der Flugfigur „Loopingacht“ handeln könnte, die auch als „kubanische Acht“ bekannt ist.

Letztlich ist das aber für die Einordnung des Videos nicht so relevant –- denn im Mittelpunkt steht, was die Fliehkräfte mit dem menschlichen Körper machen. Der Flieger weist sie an, ihren Körper zu versteifen, insbesondere den Nacken richtig zu halten. Dann verrät der Pilot, dass gleich 10 G auf sie einwirken werden. Es folgt ein kurzer Countdown und los geht der wilde Ritt. Was der mit dem Gesicht der jungen Frau anstellt, ist höchstwahrscheinlich der Grund, warum man diesen Artikel überhaupt anklickt.

Wie es ein Online-Kommentar auf den Punkt bringt:

„Ihr Gesicht schmilzt!“ Zumindest für eine Sekunde ist da was dran. Besser hätte man es wohl nicht ausdrücken können.