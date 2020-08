Unsinnige Aktion mit höchst bedrohter Tierart – Mann reitet auf dem Rücken eines Walhais: Es sind Bilder, die Tierfreunde sprachlos machen und gerade um die Welt gehen. Ein Mann springt vom Rand eines Bootes aus auf den Rücken eines gewaltigen Walhais und reitet auf dem Tier. Walhaie gehören zu den höchst bedrohten Tierarten, sind Teil eines höchst empfindlichen Ökosystems. Im Video könnt ihr diese Aktion, bei der sich der Mann an der Rückenflosse festhält, mit eigenen Augen sehen.

Diese Bilder entstanden am Roten Meer, in der Nähe der Stadt Yanbu in Saudi-Arabien. Im Video ist zu sehen, wie sich das Boot einer Schule der bedrohten Walhaie (Rhincodon typus) nähert. Das Boot steuert auf eines der Tiere zu. Als der Walhai längsseits vorbeischwimmt, klettert der Mann über die Reling, springt auf den Rücken des Walhais und ergreift dessen Rückenflosse.

Mit seinem Reiter im Kreuz zieht der Walhai weiter. Auf dem Boot kann man die Freunde und Begleiter des Mannes jubeln und ihn anfeuern hören. Einer von ihnen ruft: „Vorsicht, der kann dich verschlucken.“ In den sozialen Medien sorgt das Video seit seinem Bekanntwerden für Furore und Unmut. Viele Nutzer loben zwar den Mut dieses Herren.

Dem gegenüber stehen allerdings auch viele Stimmen, die sich wünschen, dass der Mann für seine Belästigung eines Tiers aus einer bedrohten Art vor Gericht gestellt wird, sie sehen in der Nummer einen Affront gegen die Natur. Walhaie zählen nicht nur aufgrund von Überfischung und Beifängen in Treibnetzen zu den am stärksten bedrohten Tierarten.

Die sanften Riesen sind es selten gewohnt, auf Dinge im Meer zu treffen, die größer sind als sie selbst – entsprechend oft werden sie bei Schwimmzügen an der Oberfläche von großen Schiffen erfasst und getötet oder eben von den Schrauben von Touristenbooten verletzt. Noch dazu haben sie eine hohe Lebenserwartung, werden aber erst in einem späten Alter bei entsprechender Größe geschlechtsreif. Daher stehen Walhaie sogar auf der Roten Liste.

Quelle: ladbible.com