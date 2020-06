Unruhen in den USA: The Rock konfrontiert Donald Trump mit Video-Rede – Die Unruhen, die viele Städte in den USA nach dem Tod von George Floyd in Polizeigewahrsam erschüttern, haben nun auch Dwayne „The Rock“ Johnson auf den Plan gerufen. In einem Videostatement konfrontierte der Megastar US-Präsident Donald Trump und warf ihm Versagen vor.

Viele kritisieren dieser Tage den Präsidenten für sein Handeln während der Proteste seiner scharfen Rhetorik eines Einsatzes der Nationalgarde und des Militärs gegen Plünderungen und Aufstände. Der 48-jährige Johnson nahm im Zuge dessen ein Instagram-Video auf und fragt:

„Wo sind Sie? Wo ist unser Anführer?“

Sein Video begleitete Johnson mit folgendem Text: „Unser Land ist verstümmelt und auf den Knien, bettelt darum, gehört zu werden, und fleht um Veränderung. Wo ist unser mitfühlender Anführer?“

Weiter schrieb Johnson: „Der Anführer, der unser Land in unserer schmerzlichsten Zeit, wenn wir es am meisten brauchen, eint und inspiriert. Der Anführer, der vortritt und volle Verantwortung für unser Land übernimmt und jede Farbe in ihm annimmt.“

„Der Anführer, der unser Land von den Knien erhebt und sagt: Ihr habt mein Wort – wir haben es verstanden – und gemeinsam wird sich etwas ändern.“

Der Polizeibeamte, der während des Vorfalls, der seit Tagen um die Welt geht, für fast neun Minuten auf George Floyds Hals kniete, steht mittlerweile unter Anklage. Ihm wird Totschlag sowie der auf manche Bundesstaaten begrenzte Tatbestand „Mord dritten Grades“ vorgeworfen.

Seine drei Kollegen, die nicht eingeschritten sind, wurden wegen Beihilfe festgenommen.

