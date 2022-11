Unheimlicher Vorfall im Krankenhaus: „Geisterpatientin kommt zurück durch die Tür“ – Wer sich für Mysterien und unheimliche Vorfälle begeistern kann, wer von der Existenz der Geisterwelt überzeugt ist, könnte an diesem Video einer Sicherheitskamera Gefallen finden. Es soll „beweisen“, wie eine angebliche „Geisterpatientin“ in jenes Krankenhaus zurückkehrt, in dem er nur Stunden zuvor verstorben war, heißt es mancherorts im Netz.

Diese Bilder stammen aus dem Finochietto Sanatorium in Buenos Aires. In den Sicherheitsaufnahmen ist deutlich zu erkennen, wie ein Wachmann sich von einem Stuhl erhebt, sich zur Tür begibt, das Klemmbrett in der Hand, um eine vermeintlich eingetroffene Patientin zu begrüßen. Er soll ihr einen Rollstuhl im Video anbieten und eine Weile mit ihr plaudern, bevor er mit ihr die Lobby verlässt, um sich zu einem der Ärzte zu begeben, heißt es beim Portal „LADbible“.

Es gibt nur ein Problem an der Sache:

Zu sehen sind im Video nur der Sicherheitsmann und sein Verhalten, nicht aber die Patientin. Er behauptet, einen Tag vorher mit ihr gesprochen zu haben. Diese Patientin war jedoch einen Tag vor der Aufzeichnung verstorben. Der Wächter gibt hingegen an, dass am 11. November um 3:36 Uhr morgens eine ältere Dame einen Doktor zu sehen wünschte. Einige Stunden später habe er sich nach ihr im Wartebereich erkundigen wollen und musste feststellen, dass kein Arzt sie gesehen hatte.

Also rief er bei den Doktoren und Schwestern an, nannte dort den Namen der Patientin. In einer Wendung der Ereignisse teilten diese dem Sicherheitsmann mit, dass die alte Dame dieses Namens einen Tag vorher in just diesem Krankenhaus verstorben war, demnach unmöglich eine Nacht später mit ihm geredet haben konnte.

Defekte Tür?

Das Krankenhaus erließ später eine Mitteilung, in der klargestellt wurde, dass die Tür des Krankenhauses zu dem Zeitpunkt defekt gewesen sei, sich während der Donnerstagnacht und Freitagfrüh ganze 28-mal grundlos geöffnet habe. Daher geht die Belegschaft des Krankenhauses davon aus, dass der Sicherheitsmann – Mitarbeiter eines privaten Unternehmens, nicht des Hospitals – sich lediglich einen Scherz mit der „Geisterpatientin“ erlaubt habe oder mediale Aufmerksamkeit erregen wolle. Ein Sprecher wörtlich:

„Es gibt keinen Eintrag über eine Person zu dieser Zeit. Dieser Herr tut so, als würde er etwas schreiben, aber wenn man in das Register geht, taucht niemand auf. Es wurde niemand eingetragen und es wurde auch niemand registriert. Aber es wird alles untersucht. In diesem Krankenhaus sterben jeden Tag Menschen und werden geboren, daher ist es sehr schwierig, den Vorfall mit einem Todesfall in Verbindung zu bringen.“ Man fasste zusammen:

„Wir schließen einen solchen Fall aus, vor allem, weil wir den Namen der Person, die das Gebäude betreten haben soll, nicht kennen, denn der Mann im Video hat nichts notiert."

