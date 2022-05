Männer treten gegen Fernlenk-Panzer an

Ungleiches Kräftemessen beim Schieben: Männer treten gegen Fernlenk-Panzer an – Oftmals sehen sich Miniaturen-Hobbyisten, Modellbauer oder Menschen mit einer Eisenbahn nebst Dioramen im Keller mit teils freundlich gemeinten, teils süffisant-herablassenden Kommentaren konfrontiert. „Spielzeug“ sei ihr liebstes Hobby. Schwachsinn, für den „man zu alt“ sei. Wie weit entfernt von Spielzeug professioneller RC-Modellbau ist, verdeutlicht nichts besser als dieses Video, das Betroffene für solche Kommentare bereithalten können.

Denn unabhängig davon, ob es sich bei einem Fahrzeug um ein gewaltiges, tonnenschweres Original handelt – oder lediglich um ein maßstabsgetreues, aber motorisiertes Modell: Beide verfügen für ihre Größe über die entsprechende Kraft, ihre Massen zu bewegen. Insbesondere, wenn es sich um Kettenfahrzeuge wie Bagger oder Panzer handelt, kommt auch noch das entsprechende Drehmoment bei stattlicher Bodenhaftung hinzu.

Die Grundlage für diesen unterhaltsamen Versuch

Die Frage ist simpel: Kann ein erwachsener Mann dem Vorschub eines Kettenfahrzeug-Modells seine Muskelkraft entgegensetzen? Konkreter: Es handelt sich um einen Bausatz für eine Nachbildung eines Kampfpanzers aus dem Zweiten Weltkrieg: den Pz.Kpfw. V Ausf. G oder eben kurz „Panther G“. Im Original ein ab 1943 eingesetzter mittelschwerer Panzer, der nach anfänglichen Anfangsschwierigkeiten Erfolge feierte.

Seine spätere G-Variante (1944) wurde in Sachen Ingenieurskunst als einer der besten Panzer seiner Gewichtsklasse eingeordnet. Doch wie schneidet das Modell des Fahrzeugs ab? Es handelt sich um einen wuchtigen Bausatz aus dem Hause Armortek im Maßstab 1:6, was viele der Fragen vorwegnehmen dürfte: Denn der besteht aus Metall und misst montiert 145 cm in der Länge, ist 55 cm breit und 50 cm hoch. Ein „Kolösschen“ aus 1200 Teilen, das satte 80 Kilogramm auf die Waage bringt.

Klar, dass ein solches System über die nötigen Motoren verfügen muss, um sich zu bewegen.

Dafür stehen auf der Webseite von Armortek verschiedene Pakete bereit, welche hier den Rahmen des Berichts sprengen würden. Fest steht nur: Dieses „Spielzeug“ (siehe Einleitung) verfügt laut Hersteller über eine Panzerung, welche in ihrer Dicke maßstabsgetreu der des Originals entsprechen soll, krallt sich mit Ketten in den Boden. Listenpreis inklusive Versand nach Deutschland: aus britischen Pfund umgerechnet rund 5.318 Euro.

Kann ein Mensch gegen solche Kräfte (und Gewicht und Drehmoment) bestehen? Eine Frage, der sich gleich zwei Kerle stellen. Lasst euch überraschen.

