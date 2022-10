Ungleicher Kampf über 90 Minuten: Stachelschwein lässt Leoparden hungrig ausgehen – Es gibt unzählige Tierdokumentationen und private Aufnahmen, die den Kampf zwischen Raubtier und Beute zeigen. Meistens geht es für das erkorene Futter der Wahl schlecht aus. In diesem Fall ist das anders: Hier erleben wir einen Leoparden, der in einem Stachelschwein leichte Beute vermutete – und sich an dieser regelrecht die Pfoten verbrannte.

Ein gut 90-minütiges Duell, dessen Höhepunkt uns der kurze Ausschnitt zeigt – und den Leoparden am Ende mit blutigen Pfoten erniedrigt zurücklässt. Dieses Stachelschwein gibt definitiv nicht klein bei, lässt sich nichts bieten. Bei ihrem Angriff auf den Kaktussäuger musste die Raubkatze entsprechend immer wieder Pausen einlegen und sich die Wunden lecken.

Nach 90 Minuten ging die Nummer mit einem Gleichstand aus

Die Bilder entstanden im südafrikanischen Kruger-Nationalpark. Zeugenaussagen zufolge beschlich der Leopard die vermeintliche Beute minutenlang, bevor es zu der Konfrontation kam, welche für die Raubkatze nur anderthalb Stunden Schmerz bedeuten sollte. Immer wieder war das Tier gezwungen, Stachel aus seinem Fleisch zu ziehen, die hernach auf dem Asphalt landeten. Wohingegen das Stachelschwein keineswegs die Flucht ergriff, sondern standhaft an Ort und Stelle verweilte, den Leoparden regelrecht herausfordernd.

Touristen wurden Zeuge des ungleichen Duells – ihre Fahrzeuge sind im Hintergrund zu sehen. Unter ihnen war auch die Fotografin Mariette Landman aus Georgia in Südafrika. Außerhalb des Safarilagers Satara war sie hautnah bei dem Duell dabei. Die 57-Jährige wörtlich: „So etwas hatte ich zuvor noch nie gesehen. Der Kampf dauerte etwa 90 Minuten, und der Leopard machte drei kurze Pausen, in denen er sich die Pfoten leckte, bevor er den Kampf fortsetzte.“

Landman weiter: „Danach gingen beide einfach weg. Definitiv ein einmaliges Erlebnis.“

Quelle: dailymail.co.uk