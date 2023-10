Ungewöhnlicher Tipp kann helfen: Darum sollte man Pflanzen salzen – Nahezu jedes komplexere Lebewesen auf dem Planeten benötigt gewisse Mengen an Mineralien und Salzen für seinen Stoffwechsel. Somit ist klar, dass auch viele Pflanzen hier keineswegs eine Ausnahme bilden, sich gewissermaßen über eine Prise Salz zu ihrer ansonsten wässrigen Ernährung sogar freuen. Im übertragenen Sinne, versteht sich. Pflanzen in geringfügigen Mengen zu salzen, kann ihnen also beim Gedeihen helfen – doch Obacht ist geboten.

Wie das Verbraucherportal von „Chip 365“ erläutert, darf man logischerweise Zimmerpflanzen und Gartengewächse wohl kaum in selbstgemachter Kochsalzlösung ertränken. Man benötigt dafür Bittersalze wie das sogenannte Epsom-Salz, wie das Ratgeberportal erklärt. Es handelt sich dabei um ein in der Natur verfügbares Mineral, eine Verbindung von Magnesium und Schwefel.

Seinen Namen hat es von seinem Entdeckungsort:

Denn erstmalig wurde das Salz in den Salzbergwerken des englischen Epsom gefunden. Dabei soll es nicht nur für Pflanzen gesundheitsfördernde Eigenschaften aufweisen: Man kann es mit Wasser zu einer Art Paste anrühren, welche gegen Hautuntereinheiten wirken soll, wie das Portal erklärt. Es kann demnach als Badesalz genutzt werden und so etwa Muskelkater lindern. Die Pflanzen ziehen wiederum Magnesium aus dem Epsom-Salz.

Dieser Mikronährstoff ist einerseits für die lebensnotwendige Fotosynthese der Pflanzen wichtig, außerdem dient ihnen Magnesium bei der Herstellung essenzieller Enzyme und Proteine. Leidet eine Pflanze unter Magnesiummangel, so lässt sich dies laut dem Bericht an gelblichen Flecken zwischen den Blattadern ablesen. Hier wird von dem Portal geraten, einen Esslöffel Bittersalz in drei Liter lauwarmem Wasser aufzulösen und damit alle paar Monate zu gießen.

Ein alternativer Ratschlag:

Das bittere Salzwasser in eine Sprühflasche geben und direkt auf die Blätter aufzubringen, was der Pflanze hilft, den Stoff schneller aufzunehmen. Das Ratgeberportal engt aber auch ein, dass man sich erst genau mit den Bodenbedingungen seiner Pflanzen auseinandersetzen sollte, bevor man einfach mit Bittersalz drauflos düngt. Hier kann eine Bodenanalyse hilfreich sein.

Denn sollte der Boden bereits über hohe Salzmengen verfügen, kann zusätzlich eingebrachtes Epsom-Salz die Wurzeln schädigen. Geschieht das, würde die Pflanze austrocknen. Es ist zudem ausdrücklich angeraten, sich in Fachmärkten oder Gärtnereien über die eigenen Pflanzen zu informieren, inwiefern diese solches Bittersalz vertragen.

Quelle: chip.de