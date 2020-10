Ungewöhnliche Location: Freizeitpark in ehemaligem AKW – Themenparks an ungewöhnlichen Orten sind für sich genommen nichts Besonderes, die Dinger heißen ja schließlich nicht grundlos so. Will man einen Park mit Dschungelthema bauen und hat schon einen Regenwald vor der Tür, etwa auf Hawaii, liegt das Ganze ja nahe. Anders sieht es aus, wenn man einen Park an einem besonderen Ort errichtet, ohne dass er dessen Thema teilt. Das ist in diesem Fall wohl auch besser so, denn der hier liegt auf dem Gelände eines Kernkraftwerks

„Wunderland Kalkar am Niederrhein“ nennt sich dieser Park an der deutsch-niederländischen Grenze und bietet Familienspaß mit etlichen Fahrgeschäften. Wohlgemerkt in einem AKW, das niemals in Betrieb ging. Wer wollte nicht schon immer Kettenkarussell in schwindelerregender Höhe im Inneren eines riesigen AKW-Schlots oder Kühlturms fahren? Eben – im „Wunderland Kalkar“ geht das, wie dieses Video zeigt.

Der gleichnamige Betreiber des YouTube-Kanals „Tom Scott“ besuchte den Park und veröffentlichte Anfang Oktober 2020 ein entsprechendes Video seiner Eindrücke, bei dem er auch ein Interview mit General Manager Han Groot Obbing führte. Im Clip erläutert uns Obbing, welche Besonderheiten der Park aufweist. So wurde dieser 2001 eröffnet und verzeichnet jährlich knapp 280.000 Besucher.

Lasst durch diesen Ausflug in einen Themenpark der ganz besonderen Art nicht entgehen, solche Orte sieht man nicht aller Tage.