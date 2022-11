„Unartige Beamtin“ auf OnlyFans: Polizistin nach Bekanntwerdung suspendiert – Der Name Sam Helena dürfte wohl nur wenigen bekannt sein, während eine Anzahl Nutzer auf dem Portal OnlyFans sehr wohl von „Inked Barbie“ oder „Officer Naughty“ gehört haben könnte. Denn unter dem Spitznamen „Unartige Beamtin“, wie er übersetzt lautet, zeigt Sam Helena allerlei pikante Aufnahmen von sich bei OnlyFans. Ihren Vorgesetzten waren sie zu pikant, die Polizistin wurde suspendiert.

Später kündigte Sam Helena ihren Job bei der Londoner Metropolitan Police (Met) noch vor ihrer disziplinarischen Anhörung, um sich ganz und gar ihrer Onlinekarriere zu widmen. Zuletzt war sie 2020 verwarnt worden – seinerzeit hatte sie ein Zungenpiercing auf dem sozialen Netzwerk TikTok präsentiert und dabei Uniform getragen. Auch bei Twitter und Instagram zeigte sie unter ihrem Nutzernamen „Inked Barbie“ (zu Deutsch in etwa: „Tätowierte Barbie“) allerlei frivole Bilder von sich.

Doch als die Vorgesetzten spitzkriegten, womit sich Sam Helena in ihrer Freizeit so auf OnlyFans beschäftigt, hatte das Folgen. Ein Sprecher der Polizei erläuterte: „Wir sind uns des Kontos bewusst und die Beamtin, die ihre Kündigung eingereicht hat, wurde suspendiert. Der Ausschuss der Met für Professionelle Standards ist mit den Ermittlungen betraut.“ Ein früherer Kriminalermittler der Behörde sprang der Met in ihrer Entscheidung bei.

So betonte Detective Chief Inspector Mick Neville gegenüber der britischen „Sun“, dass es darum gehe, als Polizeibeamter im Dienst einen professionellen Standard zu wahren. Dieser sage aus: „Ich werde mich im Dienst und außerhalb des Dienstes so verhalten, dass der Polizeidienst nicht in Verruf gerät und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizeiarbeit nicht untergraben wird.“

Weiter führte der Polizeidetektiv im Ruhestand aus: „Diese Beamtin hat ihre Uniform entehrt, indem sie in den sozialen Medien posierte und schwärmte. Der neue Polizeipräsident Sir Mark Rowley hat versprochen, gegen Dienstvergehen und Frauenfeindlichkeit in der Polizei vorzugehen. Das Letzte, was der Polizeipräsident braucht, ist eine strippende Polizistin, die sich 'Officer Naughty' nennt, um seinen Ärger noch zu vergrößern.“

Quelle: ladbible.com