Umverteilung: Bundestagspräsidentin fordert Reichensteuer – In Zeiten von massiven wirtschaftlichen Spannungen in Deutschland fordert nun Bärbel Bas, ihres Zeichens Bundestagspräsidentin und SPD-Politikerin, unter anderem die Vermögensteuer. Bas sagte in einem Interview mit dem Spiegel, es wäre schlicht peinlich, dass „uns jetzt sogar Millionäre auffordern, dass sie besteuert werden möchten – und wir machen das nicht.“

Hier nimmt sie Stellung zur sogenannten „Initiative taxmenow“, bei der sich mehr als 100 Millionäre am Anfang des Jahres für eine Vermögensteuer für Reiche ausgesprochen hatten. Auch bezüglich der Erbschaftsteuer müssen Änderungen her, zumal es laut Bärbel Bas genügend Möglichkeiten im Steuerrecht gebe, um hierbei die Existenz von Unternehmen abzusichern, die allerdings der Staat bis dato nicht nutzen würde.

Schuldenbremse oder Steuererhöhungen

Zwar stehen ihre Vorschläge nicht im Koalitionsvertrag, aber das spiele für Bas mittlerweile keine Rolle mehr. Bas im „Spiegel“: „Die allgemeine Lage ist doch jetzt eine andere als zum Zeitpunkt der Koalitionsvereinbarung. […] Ich möchte nicht, dass Rentnerinnen und Rentner im Winter in Wärmehallen gehen müssen.“

Zwar befinde sie diesbezüglich die Schuldenbremse, die im Bundeshaushalt 2023 eingehalten werden soll, für in Ordnung, dennoch müsse sich nun die Ampel-Koalition darüber einig werden, ob man diese nun einhalten oder sich für zuvor abgelehnte Steuererhöhungen wieder öffnen will. Vorgesehen ist laut Kabinettsvorlage eine Nettoneuverschuldung von 17,2 Milliarden Euro. Damit würde man die Ausgaben um 50 Milliarden Euro der insgesamt 445,2 Milliarden Euro verringern.

Quelle: zeit.de