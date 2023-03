Umstellung für Kunden: DHL führt Änderung bei Sendungsverfolgung ein – Für viele Kunden dürfte sie zu den beliebtesten Funktionen bei Paketdienstleistern gehören: die sogenannte Paket- oder Sendungsverfolgung. Bei DHL beispielsweise kann man beim Versenden oder Empfangen eines Pakets anhand der Paketnummer jederzeit überprüfen, wo sich die Ware gerade befindet. Doch diesen beliebten DHL-Service gibt es in der gewohnten Form derzeit nicht. Hier kann ein nützlicher Trick den Kunden weiterhelfen.

Das Portal „Der Westen“ informiert darüber, dass DHL den beliebten Service der Sendungsverfolgung vorübergehend eingestellt hat. Seit März 2023 kann die Sendungsverfolgung demnach nicht mehr genutzt werden. Das Social-Media-Team von DHL reagierte nach der Entscheidung des Unternehmens auf Twitter, nachdem ein Kunde nachgefragt hatte.

Man führte auf die Erkundigung hin aus:

„Wir versuchen stetig, unsere Anwendungen zu optimieren. Momentan arbeiten wir an der Anzeige von Orten in der Sendungsverfolgung. Es kann daher vorkommen, dass Ihnen diese Informationen vorübergehend nicht zur Verfügung stehen. Wir bitten um Verständnis.“ Wie lange die Arbeiten an der Sendungsverfolgung noch dauern werden, lässt sich laut dem Artikel in „Der Westen“ derzeit nicht abschätzen.

Auf dem Portal wird aber ein nützlicher Trick genannt, der den Kunden weiterhelfen könnte. Denn nicht nur in der DHL-App, sondern auch auf der Website wurden die Standortdaten vorerst entfernt. Um dennoch zu sehen, wo sich die jeweilige Sendung gerade befindet, muss man also einen Kniff anwenden.

Dabei kommen Postleitzahlen ins Spiel:

Dem Artikel zufolge hat das Online-Portal „paketda.de“ herausgefunden, dass man unter „dhl.com“ nach Eingabe der Empfänger-Postleitzahl zumindest alle Sendungsaktualisierungen einsehen kann. Dort kann man demnach auch erfahren, wann und in welchem Paketzentrum ein Paket gescannt wurde. Bei DHL gibt es aber noch weitere Neuerungen, welche Nutzer der Packstationen des Unternehmens betreffen.

Demnach können sich Kunden ihre Pakete und Päckchen, aber auch ihre Briefe nun an ihre Packstation liefern lassen. Dies gelte auch, wenn man nicht zu Hause sei, heißt es in dem Artikel. Dank einer neuen App sollen Postkunden so viel schneller zu einer Packstation gelangen, da die Dienstleistungen der Brief- und Paketzustellung gebündelt wurden.

Über die App kann man sowohl Brief- als auch Paketmarken kaufen, sich über Briefe benachrichtigen lassen oder Sendungen live verfolgen.

