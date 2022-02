Umstellung bei Sparkassen & Volksbanken: Millionen Kunden zum Handeln verpflichtet – Laut einem Bericht des „Handelsblatts“ planen sowohl die Sparkassen als auch die Volksbanken und Raiffeisenbanken das Sicherheitsverfahren der SMS-TAN bereits in diesem Jahr endgültig abzuschaffen. Als Gründe werden die damit verbundenen Kosten aber auch Sicherheitsbedenken genannt.

Wie es heißt, nutzen aktuell noch rund 2,4 Millionen Kunden der Banken das SMS-TAN Verfahren.

Vonseiten der Sparkassen sind dem hauseigenen IT-Dienstleister Finanz Informatik (FI) zufolge rund drei Prozent der Kundschaft betroffen. Das bedeutet, dass noch etwa 800.000 Menschen auf das neue App-basierte Push-TAN Verfahren umstellen müssen.

Und zwar bald: „Die Kunden haben also noch etwa sechs Monate Zeit, auf andere Verfahren zu wechseln“, erklärte FI-Chef Andreas Schelling.

Ihm zufolge käme Push-TAN die Banken deutlich günstiger zu stehen. Gegenüber der „Wirtschaftszeitung“ erklärte Schelling: „Wir können damit den Instituten mehrere Millionen Euro pro Jahr einsparen, obwohl wir die SMS-Kontingente schon sehr günstig im großen Maßstab einkaufen.“

Weitere Vorteile seien, dass Push-TAN tief in eigene Prozesse integriert und außerdem bequemer und sicherer für die Kunden sei.

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken wollen SMS-TAN ebenfalls bis zur Mitte des Jahres in Rente schicken – etwa 1,6 Millionen Kunden sind dort betroffen. Künftig sollen nur noch die App-basierten Verfahren der Genossenschaftsbanken, wie etwa VR Secure Go plus, zum Einsatz kommen, da SMS theoretisch abgefangen oder auf gestohlenen Handys zu leicht abgegriffen werden könnten.

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) drängt schon seit einiger Zeit dazu, das SMS-TAN-Verfahren einzumotten.

Allerdings gibt es immer noch Banken, die an diesem Verfahren der Zwei-Faktor-Authentifizierung festhalten. So zum Beispiel die Deutsche Bank, die gegenüber dem „Handelsblatt“ erklärte: „Änderungen an den bestehenden Legitimationsverfahren sind zurzeit nicht geplant.“

Und auch Bestandskunden der Commerzbank können auf Wunsch noch die TANs per SMS beziehen, während man bei Neukunden auf Photo-TAN und Push-TAN setzt.

Quelle: heise.de