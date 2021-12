Umgehendes Karma: Kickboxer ertappt Dieb an seinem Kofferraum – Jeder, der schon einmal erleben musste, wie sich jemand an seinem Eigentum vergriffen hat, gar Opfer eines Einbruchs wurde, weiß, dass sich danach Wohnung, Auto und so weiter nicht mehr anfühlen wie vor der Verletzung der Privatsphäre. Sicherheit und Vertrauen in die eigene Umgebung haben gelitten. Umso befriedigender, wenn man in einem Video erleben darf, wie ein Kampfsportler einen Täter in flagranti an seinem Kofferraum stellt.

Präziser: Der Mann, der hier bestohlen werden sollte, ist ein Kickboxer namens Kian Shakouri. Der 29-Jährige lebt in Bedworth im englischen Warwickshire. An einem Sonntagmorgen wurde er eines Täters gewahr, nachdem ihn seine Hauskamera mit Bewegungsmelder auf eine Person in seiner Einfahrt aufmerksam machte.

Beute: fallengelassen …

Wie die britische „Sun“ berichtet, welche auch die Aufnahmen des Vorfalls veröffentlichte, befindet sich der Eindringling in Shakouris Haus mit dem durch eine Kapuze verborgenen Gesicht im Kofferraum von dessen Wagen. Was der Täter nicht ahnt und in den späteren Sekunden seines Bruchs schmerzlich erfahren muss: Kian Shakouri ist Kickboxer.

Gerade, als sich der Täter davon machen will, tritt der Athlet mit Boxershorts bekleidet – höchst poetisch – in seiner Einfahrt auf den Plan. Deutlich ist im Video zu sehen, wie der Dieb herumwirbelt, während er sich gerade an einem zweiten Auto zu schaffen machen will. Dann gibt er Fersengeld. Es nützt nichts. Außerhalb des Sichtfelds der Kamera holt ihn Shakouri hörbar ein, die Geräuschkulisse zeichnet ein Bild dessen, was hinter dem Grün passiert.

„Jetzt war ich am Zug!“

Es rummst, es gibt Flüche, eine Auto-Alarmanlage geht an. Später kommt eine weibliche Person aus dem Haus, mutmaßlich wie Nutzerkommentare vermuten lassen, um zu prüfen, ob Shakouri es bei seiner Konfrontation des Täters nicht übertreibt und der Dieb noch lebt. Später sollte Kian Shakouri der „Sun“ erklären, man habe ihm bereits zweimal zuvor die Werkzeuge aus dem Auto geklaut.

Daher habe er die Sicherheitskamera installiert, um potentielle Diebe zu ertappen. Der Vater eines Kindes gegenüber der Zeitung: „Auf diesen Moment hatte ich gewartet. Zweimal war es zuvor passiert, aber jetzt war ich am Zug, es denen heimzuzahlen!“