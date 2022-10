Um katholische Familie zu unterstützen: Jura-Absolventin ging in die Erotikbranche – Es bedarf im Leben mitunter kurzfristiger, teils kreativer Lösungen, bei denen man sich mitunter die Augen reibt, zu was ihre Umstände die Menschen so treiben, um an Geld zu kommen. Die Britin Scarlett Jones gab unlängst ein Interview, bei dem sie offenbarte, dass sie mit einer Karriere mit Erotikinhalten ihre katholischen Eltern finanziell unterstützt und zugleich Freiheiten erlange.

Das Interview wurde vom Portal „Unilad“ geführt, ihr findet es in seiner Gänze unter der Quelle im Anschluss verknüpft. Dort berichtet die junge Britin, dass sie sich insbesondere auf Weihnachtsfeiern in einer besonderen Lage wiederfinde, wenn sich die Menschen nach ihrem Beruf erkundigten:

„Das ist der Elefant im Raum. Ich bin beruflich viel unterwegs, deshalb fragen mich die Leute: ‚Oh, fährst du bald weg?‘ Sie wissen, warum ich wegfahre, sie sagen es nur nicht gerne. Sie sagen nur: 'Oh, das ist schön', und dann wird es wirklich peinlich.“ Sie bezeichnet diese Reaktionen als einen der „einzigen negativen “ Aspekte, Teil der Erwachsenenunterhaltung zu sein. Als ihre erzkatholischen Eltern herausfanden, was Scarletts Beruf ist, stellten sie zuerst jeden Kontakt ein, verweigerten Gespräche mit ihr.

Auch erschienen sie nicht zur Verleihung, als die junge Frau ihren Jura-Abschluss machte. Als sie später herausfanden, dass Scarlett anfangs nur eher im relativ normalen sexuellen Bereich der Pornos „ohne eklige Sachen“ unterwegs sei, habe sich das geändert. Dabei hatte die junge Frau, wie sie „Unilad“ offenbart, die Karriere ohnehin nur begonnen, um ihren Eltern finanziell unter die Arme zu greifen. Wörtlich erläuterte sie:

„Für viele Menschen geht es um Geld. Aber für mich ging es nicht um mich selbst, sondern um meine Familie. Ich hatte mit 19 an der Universität angefangen, mein Vater arbeitete damals Nachtschichten, und ich dachte, wie toll es wäre, wenn ich so viel verdienen würde, dass er nicht mehr arbeiten müsste.“ Sie selbst hat jedoch auch durch ihre Tätigkeit profitiert, sie reist viel, wie sie selbst erläutert, treffe „atemberaubende Leute“ und genieße „finanzielle Sicherheit und Freiheit“.

Dies habe nur zugenommen, seit sie auf „OnlyFans“ aktiv sei: „Aber das Geld, das ich damit verdiene, ist unglaublich, es lohnt sich also sehr.“ Und: „Die Branche der Erwachsenenunterhaltung hat mir etwas gegeben, dass ich anders nie bekommen hätte.“ Doch sie findet kritische Worte, da sie selbst mit gerade einmal 19 Jahren in die Branche geraten sei, erläutert:

„Es wäre heuchlerisch von mir, hier zu sitzen und zu sagen: 'Man sollte keine Pornos machen dürfen, bevor man 21 ist.' Aber wenn ich jetzt daran zurückdenke, wie ich mit 19 Jahren im Stripclub gearbeitet habe – da waren Männer, die viel älter waren als ich –, dann fühle ich mich irgendwie schlecht. Es ist eine unangemessene Situation, in der ich mich befand, denn ich war auch eine sehr junge 19-Jährige. Ich war wirklich naiv. Und ich habe das Gefühl, dass man in diesem Alter ausgenutzt werden kann.“

Die vollständige Urfassung des „Unilad“-Interviews findet ihr direkt unter diesem Text.

Quelle: unilad.com