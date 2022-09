Um Energiekrise zu begegnen und Kneipe zu retten: Wirtin richtet auf OnlyFans Konto ein – Krisenreiche Zeiten machen derzeit vielen Menschen rund um den Globus zu schaffen. Millionen fragen sich, sie ihre Leben überhaupt noch finanzieren sollen, traditionsreiche Unternehmen gehen gleich reihenweise pleite. Verzweifelte Zeiten, die manchen kreative Maßnahmen abverlangen: Eine Wirtin arbeitet nun zumindest für die Notlage ihres Pubs an einer eher ungewöhnlichen Lösung.

Die 32-jährige Lauren Beers meldete sich bei der Bezahlschranken-Webseite OnlyFans an – insbesondere erotische und explizite Inhalte wie Nacktfotos erfreuen sich dort bei Nutzern hoher Beliebtheit und setzen enorme Geldsummen um. Mit dem Konto bei dem Portal erhofft sich Beers, durch Feilbieten ihrer Reize ihren geliebten Pub zu retten, bevor er von „rasant steigenden Betriebskosten“ förmlich begraben wird, wie das Portal „LADbible“ berichtet.

Zwölf britische Pfund Sterling pro Monat, umgerechnet 13,33 Euro, nimmt Beers von ihren Abonnenten für ihre erotischen Inhalte. So heißt es auf ihrem Konto: „Ich war immer nur in drei Dingen wirklich gut: Bier zapfen, Bier trinken und T*TTEN. Also ... habe ich mir gedacht, ich kombiniere die Lieblingsdinge eines Mannes (und vieler Frauen). Wenn du unterschreibst, könnte das das Überleben einer großartigen britischen Zechhöhle bedeuten.“

Klar, dass Laurens Stammgäste zu ihren ersten Unterstützern auf OnlyFans zählen. Gegenüber der britischen „Sun“ erläuterte einer der Kneipengäste: „Lauren ist ein echter Knüller mit einem Funkeln im Auge. Die wird ein Riesenhit.“ Unterstützung erfährt die Kneipenwirtin auch von ihrem Freund. Der sagte der Zeitung: „Sie tut das, um den Pub zu retten, so einfach ist das.“ Ob ihr das letztlich gelingen wird, können Leser auch auf dem Instagram-Profil der Wirtin verfolgen.

