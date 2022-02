Um die Leute zum Sport zu motivieren: Fitness-Star bietet sexy Bikini-Workouts an – Ist euch schon einmal aufgefallen, dass die Werbeprospekte im Januar stets voll sind mit diversem Sportzubehör? Dies liegt ganz einfach an der traditionell erhöhten Nachfrage zu dieser Zeit, da viele Menschen nach den Feiertagen mit dem Blick in den Spiegel nicht zufrieden sind. Doch ohne Motivation, es zu benutzen, hilft auch das beste Sportgerät nichts.

Wie gut also, dass es Alexa Collins gibt – eine Fitness-Influencerin aus dem amerikanischen Bundesstaat Florida, die mit „BeachSweat“ eine neue „visuell inspirierte Fitness“-Plattform ins Leben gerufen hat, um andere dazu zu animieren, ihre Hintern von der Couch zu bekommen.

Die Gründer bezeichnen ihr Online-Fitnessprogramm als „Peloton für Erwachsene“.

Geboten werden dabei Live- und On-Demand-Kurse, bei denen „schöne und hochqualifizierte“ Trainerinnen die Mitglieder ins Schwitzen bringen sollen.

Der Service wird an sieben Tagen in der Woche aus den Studios in Südflorida übertragen und von „einnehmenden, energiegeladenen, in Bikinis gekleideten Teenie-Models“ geleitet.

Wie es heißt, können die Kunden des Dienstes jeden Tag 30-minütige Radfahr-, Yoga- und Krafttrainingsstunden absolvieren und sich nach den Live-Stunden mit den Trainern und untereinander über Live-Chat und Online-Treffen austauschen.

Außerdem können sie sich mit einem „Trinkgeldglas“ für einen tollen Kurs bedanken.

Collins erzählt in einem Exklusivinterview mit „Daily Star“: „Es ist eine neue Online-Fitness-Abonnement-Plattform, mit einem gewissen Twist. Sie ist voll von visuell inspirierenden Frauen, die dich dazu motivieren wollen, von der Couch aufzustehen und zu trainieren. Wir haben eine Menge beliebter Influencer von Instagram, es ist aufregend.“

„Es hat definitiv eine sexy Seite – wir tragen sexy Outfits, die man normalerweise nicht in einem Peloton-Kurs sehen würde.“

Die 25-jährige Influencerin mit etwa 2 Millionen Followern auf Instagram betreibt auch ein Profil auf OnlyFans und hofft, darüber Mitglieder für ihr neues Programm gewinnen zu können:

„Ich werde die Leute über meinen OnlyFans-Account dazu ermutigen, sich das hier anzusehen. Es ist eine ganz andere Plattform, aber es hat definitiv ein ähnliches Konzept.“

Wie das Ganze aussehen kann, demonstriert Collins höchstpersönlich in einem Instagram-Video.