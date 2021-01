Lässt sich ein Schloss per AK 47 aufschließen?

Russischer Kult-Tüftler testet: Lässt sich ein Schloss per AK 47 aufschließen? – Es ist eine Filmszene, die wohl jeder Actionfan unter uns schon hunderte, wenn nicht gar tausende Male gesehen hat: Ein Held flieht vor Verfolgern, etwa in ein Industriegebiet, steht zu Fuß schließlich vor einem verschlossenen Tor oder Gatter. Daran: Eine Kette, zusammengehalten von einem massigen Vorhängeschloss. Kurzerhand wird die erstbeste Knarre gezückt, ein Mündungsblitz flammt auf – einen Herzschlag später ist das Schloss Geschichte. Doch klappt das wirklich?

Einer, dessen Kanal seine Millionenerfolge nicht nur in seiner Heimat, sondern weltweit seinen kuriosen Versuchen wie auch seiner unterhaltsamen Synchronfassung verdankt, ist „Slivki Show“. Wohl jeder, der etwas längere Zeit auf YouTube verbracht hat, kennt den Ukrainer Yury Yaniv, seine Katze Cookie, die Sahne liebt (Slivki heißt wohl Sahne und das stiftete den Namen für den Kanal) und seinen radebrechenden Sprecher (falls er das nicht selbst ist?). Gemeinsam ein unverkennbarer Stil.

Eine Mischung, die 2016 aufging und bis heute hunderte Millionen Views sammeln konnte. Die einmalige Mixtur aus Lifehacks, unterhaltsamen Experimenten, interessanten Fragestellungen und nicht zuletzt der Stimme auf dem Off bildet das Erfolgsrezept für diesen Kanal. So auch bei diesem Versuch, bei dem eine AK 47 und andere Schießprügel zum Einsatz kommen, um Vorhängeschlösser in die Knie zu zwingen.

Vielmehr muss man dazu wirklich nicht schreiben.