Die gute alten Aliens in ihren UFOs, immer wieder ist die Frage nach außerirdischem Leben eine spannende. Spätestens seitdem das Pentagon im Juni 2021 seinen UFO-Report veröffentlichte und den jüngsten Berichten über UFO-Sichtungen, ist die Neugier nach Besuchern aus dem All wieder entflammt. Alleine das US-Militärpersonal meldete 400 mögliche Sichtungen seit 2004.

Im Juni diesen Jahres hat das US-Verteidigungsministerium sogar ein offizielles UFO-Untersuchungsbüro – All-domain Anomaly Resolution Office, kurz AARO – gegründet, das sich ausschließlich mit Objekten beschäftigen soll, die nicht von Menschenhand stammen. Und die dort ansässigen Experten haben jetzt einen ersten Zwischenstand herausgegeben, wonach sie vermeldeten, allerhand zu tun zu haben.

Demnach seien bis heute „Mehrere Hundert“ Meldungen zu UFO-Sichtungen bei der Untersuchungsbehörde eingegangen. Ob es sich dabei wirklich um außerirdische Besucher handelte oder etwas Irdisches dahinter steckte, ist indes noch nicht geklärt. Das AARO wurde allerdings nicht nur gegründet, Sichtungen von mysteriösen Objekten am Himmel nachzugehen, sondern auch von UFOs unter Wasser sowie im Weltraum.

Es bleibt also spannend bei der Frage nach außerirdischem Leben auf unserem Planeten. Material zum Untersuchen gibt es seit Jahren reichlich, denkt man da alleine an die Berichte über UFO-Sichtungen, wie zum Beispiel Aufnahmen der US-Navy. Diese sorgten 2017 für Aufsehen, nachdem bis dahin geheim gehaltene Bilder veröffentlicht wurden, die Kampfpiloten bei Übungseinsätzen und ihre Begegnung mit unbekannten Flugobjekten zeigen.

Diese und viele weitere Bilder, Videos und Berichte schüren die Neugier nach möglichen außerirdischen Besuchern auf der Erde. Trotz all der Sichtungen ist man in US-Experten-Kreisen etwas in Sorge. Denn die gesichteten unbekannten Objekte könnten auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. Und dies, weil sie eben auch ihren Ursprung auf der Erde haben und womöglich aus China, Russland oder anderen, den USA nicht wohlgesonnenen, Staaten stammen könnten.

Quelle: welt.de