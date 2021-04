UFO-Sichtung: Pentagon bestätigt unbekanntes Flugobjekt – Schon immer berichten Menschen von ungewöhnlichen Objekten am Himmel. Viele glauben dabei an Besucher aus dem All. Doch meist entpuppen sich die unbekannten Flugobjekte als unspektakuläre Drohnen, Wetterballons oder was sonst noch so durch den Menschen Produziertes am Himmel herumschwirrt.

Nicht zu vergessen: All die Fakes in Form vermeintlicher UFO-Begegnungen, die schon für reichlich Wirbel sorgten. Nun gibt es jedoch eine neue Sichtung eines unbekannten Flugobjekts, die aktuell die Runde macht. Die Rede ist von einer mysteriösen Lichterscheinung, die von der US Navy beobachtet und gefilmt wurde. Dazu gibt es auch ein Video, in dem ein US-Marine bestätigt, dass es sich nicht um einen Fake, sondern wohl um ein echtes dreieckiges UFO handelt.

Das mysteriöse Flugobjekt wurde nun laut einem Bericht von „Sciencealert“ auch durch das Pentagon bestätigt, welches das vorhandene Videomaterial für authentisch hält. Eine Pentagon-Sprecherin „Ich kann bestätigen, dass die Fotos und Videos vom Personal der US-Navy stammen“. Allerdings will man es nicht als UFO bezeichnen, sondern als „unidentifizierte Luft-Phänomene“ (UAPs) oder „anomale Luftfahrzeuge“ (AAVs).

Das Videomaterial mit dem dreieckigen Flugobjekt stammt bereits aus dem Jahr 2019 und wurde 210 Meter über einem Schiff an der Küste vor San Diego aufgenommen. Bereits zuvor war ein ähnliches „UFO“ in der Nähe der Naval Air Station Oceana im US-Bundesstaat Virginia gesichtet worden.

Quelle: rtl.de