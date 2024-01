Übergangsfrist endet: Vielen Kaminöfen droht das Aus – Kaminöfen sorgen in den kalten Wintermonaten unabhängig von Gas- oder Stromversorgern für behagliche Wärme im Haus. Allerdings könnte es der heimischen Feuerstelle in Kürze bald an den Kragen gehen, denn bereits Ende 2024 tritt die zweite Stufe einer Verordnung zur Eindämmung der Feinstaubbelastung durch Holzöfen in Kraft.

Von dieser sind "Bild" zufolge alle kleinen und mittleren Feuerungsanlagen betroffen, wie etwa Kamine, Pelletöfen, Kachelofen oder auch Koksöfen, welche die gesetzlich vorgeschriebenen Emissionswerte nicht einhalten und zwischen dem 1. Januar 1995 und dem 21. März 2010 in Betrieb genommen wurden.

Entsprechende Anlagen, die bereits vor 1995 in Benutzung waren, hätten schon bis Ende 2020 nachgerüstet werden müssen, während Kaminöfen die bis Ende 2014 eingebaut worden sind, ohnehin bereits erste festgelegte Grenzwerte erfüllen mussten. Seit 2015 sind die höheren Grenzwerte der Stufe 2 beim Einbau Pflicht.

Mit Beginn des nächsten Jahres müssen nun sämtliche Anlagen zur Stufe 2 aufschließen.

Welche Grenzwerte dabei genau zugelassen sind, ist in der sogenannten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, kurz BImSchV, genau geregelt.

Wer nun unsicher ist, ob die eigene Feuerungsanlage die nötigen Voraussetzungen erfüllt, um auch nach dem 31. Dezember 2024 weiter genutzt werden zu können, der wendet sich am besten an seinen Schornsteinfeger, der auch in Sachen Umrüstung und Kosten beraten kann.

Möglich ist dabei die Nachrüstung mit sogenannten Partikelabscheidern, die es in aktiver und passiver Form gibt.

Erstere verfügen über einen Stromanschluss und sind damit in der Anschaffung und Nutzung vergleichsweise teuer – rund 1.000 Euro sollte man hier einplanen. Dafür werden dann aber auch bis zu 90 Prozent der Staubemissionen gefiltert.

Mit rund 300 Euro kommen passive Partikelabscheider Kaminbesitzer deutlich günstiger zu stehen, diese müssen dafür dann aber auch regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Außerdem muss die Filterkassette alle ein bis zwei Jahre ausgewechselt werden, was zusätzliche Kosten verursacht.

