Über 3 Promille: Betrunkener Rollerfahrer schläft mitten auf der Straße ein – Die Fähigkeit betrunkener Menschen, an den unmöglichsten Orten einzuschlafen, hat eine unzählige Menge an despektierlichen Bildern hervorgebracht, die gerne auch mal als Grundlage für ein Internetmeme herhalten müssen. Der Platz, den sich ein 45-jähriger Mann in Sinsheim kürzlich für sein Nickerchen suchte, ist aber selbst in Zeiten, in denen man meint, alles schon gesehen und gehört zu haben, mindestens originell.

Ein Zeuge bemerkte zunächst die auffällige Fahrweise des Mannes, der kurz nach 20 Uhr offenbar stark alkoholisiert auf einem Roller unterwegs war.

Kurz darauf begegnete der aufmerksame Verkehrsteilnehmer dem Mann erneut, nur dass dieser diesmal regungslos mit nach unten hängendem Kopf mitten auf der Straße bei laufendem Motor auf seinem Roller saß.

Der Zeuge rief die Polizei, die bei ihrem Eintreffen den Rollerfahrer noch in genau der gleichen Position vorfand – er war offenbar eingeschlafen.

Als die Beamten den Mann daraufhin aufforderten, den Helm abzunehmen, schlug ihnen eine starke Alkoholfahne entgegen. Der Mann wurde daraufhin für einen Atemalkoholtest in das Polizeirevier nach Sinsheim gebracht.

Das Ergebnis: fast 3,3 Promille.

Man nahm dem Betrunkenen Blut ab und stellte bei einer weiteren Überprüfung fest, dass dieser nicht einmal im Besitz einer für den Roller erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Laut dem Polizeibericht wird gegen ihn nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Quellen: presseportal.de , tag24.de