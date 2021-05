Über 100 Kilo schwer: Wütende Ehefrau würgt Ehemann mit Po zu Tode – Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was eine möglichst coole Art und Weise wäre, aus dem Leben zu scheiden? Todesverachtend im Pfeilhagel sterben wie König Leonidas mit seinen Mannen in „300“, vielleicht? Bei dem Versuch, auf dem Rücken eines Tyrannosaurus Rex einen Lavastrom aufzuhalten, um ein Dorf in Italien zu retten? Infolge eines Herzinfarktes bei einem Blowjob in der Toilette eines Fliegers? Alles nur Ideen, aber eines ist mal sicher: Alles ist besser, als das, was jetzt kommt …

Einem Bericht der Agentur East2West News zufolge, welcher unter anderem in der „New York Post“ veröffentlicht wurde, hat eine Frau aus dem russischen Novokuznetsk ihren Mann mit ihrem Po umgebracht.

Tatyana O. (45) soll über 100 Kilo gewogen haben

Wann genau es zu der Tat gekommen ist, wurde nicht mitgeteilt. Bekannt ist aber, dass es zu einem Streit gekommen war, nachdem das Paar Alkohol getrunken hatte. Irgendwann rastete Tatyana aus, und obwohl ihr Mann Aidar angeblich um „Vergebung bettelte“ drückte sie das Gesicht des Gatten mit ihrem Hinterteil nach unten in die Bettmatratze.

Die Tochter sah, wie ihr Vater mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett feststeckte und rannte los, um eine Nachbarin zur Hilfe zu holen. Diese erachtete die Situation aber bloß als häuslichen Streit und zog wieder von dannen.

Tatyana indes sollte später behaupten, Aidar lediglich beruhigt haben zu wollen. Als dieser dann aber irgendwann keine Lebenszeichen mehr von sich gab, geriet sie in Panik, schüttelte ihn und schrie ihn an, sodass die Nachbarin doch noch einen Krankenwagen rief.

Aidar wurde jedoch noch am Tatort für tot erklärt

Einer späteren Untersuchung zufolge hatte Tatyana mit ihrem gesamten Körpergewicht nämlich so auf seinem Hals gesessen, dass dieser nicht einmal mehr den Kopf zum Atmen heben konnte. Aidar erstickte im Zuge der Blockierung seiner Atemwege mit einen in die Matratze eingekeiltem Gesicht.

Im Zuge des darauffolgenden Prozesses wurde Tatyana wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, nachdem das Gericht es als erwiesen ansah, dass die Frau ihren Mann nicht absichtlich töten wollte und die ursprüngliche Mordanklage fallen gelassen worden war.

Laut der britischen „Sun“ wurde die 45-Jährige zu einer Strafe von 18 Monaten Zwangsarbeit verurteilt und muss außerdem noch ein Bußgeld von umgerechnet rund 2.300 Euro zahlen.

