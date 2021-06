Profi-Turnerin vs. US Marine-Parcours

Knallharter Versuch: National-Turnerin vs. US Marine-Parcours – So ein Hindernisparcours für die Ausbildung von Soldaten ist knackehart. Ist es der Hindernisparcours des US-Marinekorps, darf man noch eine ganze Schippe eine Schwierigkeit drauflegen. Dieses Video stellt eine interessante Frage: Was, wenn sich eine entsprechend fitte Ex-Turnerin mit entsprechenden Qualifikationen aus einer nationalen Auswahl einen Kurs für knochenharte Ledernacken vornimmt?

Diese junge Frau heißt Katelyn Ohashi, wurde 1997 geboren und hat im Laufe ihrer steilen Karriere etliche US-Goldmedaillen geholt. Bei Wettbewerben im Bodenturnen fuhr sie unter anderem zehn von zehn möglichen Punkten von der gesamten Jury ein – und schaffte diese Leistung wiederum gleich viermal in ihrer Karriere. Da darf man gespannt sein, wie ein so topfitter Mensch auf so einem Kurs abschneidet.

Der YouTube-Kanal des aktiven US-Navy-Seefahrers Austen Alexander, der sich auf Videos mit militärischem Hintergrund spezialisiert hat, wollte dieser Frage nachgehen. Rasch wird deutlich, dass Ohashis Körpergröße bei dem für große männliche Marines ausgelegten Parcours für einige Herausforderungen sorgt. Dennoch stellt sie sich dieser harten Prüfung – und bewährt sich.