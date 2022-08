Türkamera hält möglichen Entführungsversuch fest: 6-Jährige wehrt sich mit Erfolg – Ihre Geistesgegenwart und ihre lauten Schreie bewahrten eine Sechsjährige mit hoher Wahrscheinlichkeit davor, Opfer eines Entführungsversuches zu werden. Eine Türkamera zeichnete auf, wie ein Mann versuchte, nach dem Kind zu greifen, als es draußen vor dem Elternhaus war.

Die Tat ereignete sich am 24 August 2022: Ken'Adi Nash brachte den Müll für ihre Familie aus dem Haus in Hamilton im US-Bundesstaat Ohio nach draußen. Unvermittelt versucht ein Fremder, das Kind am Arm zu packen und zu verschleppen. Ken'Adi Nash reagierte prompt mit lauten Schreien, wehrte sich gegen den Griff der Gestalt – der Mann setzte daraufhin unbewegt seinen Weg fort, so als sei nichts vorgefallen.

Der mutmaßliche Täter hatte die Rechnung ohne die Türkamera gemacht:

Die private Sicherheitskamera der Familie hielt den gesamten Vorfall fest. Vater Ricky Nash sichtete das Videomaterial umgehend nach dem Tatversuch, sprang sofort ins Auto und verfolgte einen Mann, den er für den Täter hält. Nicht nur gelang es ihm, er verständigte auch umgehend die Polizei. Umgehend klickten die Handschellen bei dem 33-jährigen Deric McPherson. Der Verdächtige sieht nun einer Verhandlung wegen versuchter Entführung und grober sexueller Nötigung entgegen, sitzt bis zum Gerichtstermin in U-Haft.

Gegenüber dem Sender „WLWT“ berichtete die Familie, dass ihre Tochter ins Haus gerannt kam, dort erklärte, dass jemand versucht habe, sie zu entführen. Die Eltern erläuterten auch, dass man Ken'Adi beigebracht hatten, wie sie sich zu verhalten habe, sollte sich ihr jemand jemals unsittlich nähern. Die McPhersons sind überzeugt, dass es diese Anweisungen waren, die das Kind vor schlimmen Folgen bewahrt haben, wie ein Artikel von „LADbible“ erläutert.

So erklärte Vater Ricky wörtlich:

„Ich habe ihr immer gesagt, wenn sie jemand anfasst, anspricht oder begrapscht, soll sie eine Szene machen, so laut wie möglich schreien und kämpfen. Sie schrie sich die Seele aus dem Leib, zog an ihm und entging ihm.“ Gegenüber dem Format „Good Morning America“ sagte die Sechsjährige später, dass der Mann sie in Ruhe gelassen habe, „weil ich geschrieen habe“. Der Verdächtige habe sie „angefasst“ und „an mir gezogen“.

Ricky gab später an, es sei „ein Stein vom Herzen“ gewesen, zu sehen, wie dem Verdächtigen Handschellen angelegt wurden.

Quelle: unilad.com