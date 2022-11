Tüftelei mit LED: Erfinder baut Fahrrad mit leuchtenden Reifen – Es mag Designs geben, die ihren Zenit erreicht haben und nach nahezu allen Maßstäben der Ingenieurskunst perfekt sind. Doch das hieße nicht, dass sie sich nicht doch irgendwie verschönern ließen. Millionen PC-Spieler auf dem ganzen Planeten legen beredtes Zeugnis über diese Aussage ab und kleistern ihre Rechner bis unters Dach mit RGB-Beleuchtungen zu. Das muss sich doch auch für ein Fahrrad umsetzen lassen?

Etwas in der Richtung dachte sich wohl der überaus erfolgreiche YouTube-Tüftler „The Q“, der im Laufe seiner Karriere auf dem Videoportal Stand dieses Artikels mehr als 13,2 Millionen Abonnenten unter seinem Banner versammeln konnte. Das liegt an der schieren Menge und Kreativkraft seiner teils faszinierenden Projekte. Einst begann er mit einfachen Pappbauten – doch selbst dort entstanden rasch Dinge wie funktionierende Getränkeautomaten aus dem Material.

Heute ist der Bastler weiter:

Da wird auch schon mal geschweißt oder überhaupt mit Metall gearbeitet, PVC-Rohre und Kunststoffe aller Art kommen zum Einsatz, ebenso wie elektronische Komponenten. Ein besonderes Steckenpferd des Mannes, man verzeihe uns das schlechte Wortspiel: Drahtesel. Fahrräder aller Art werden bei ihm modifiziert oder gleich komplett überarbeitet. In diesem Fall hat „The Q“ die mittlerweile spottbilligen RGB-Streifen für seine Kreativarbeit entdeckt.

Jene praktischen Leuchtstrips, die unter Möbelregale oder hinter Fernseher geklebt per Smartphone-App stimmungsvollen Lichtwechsel erlauben. Doch er findet einen ganz eigenen Weg, Fahrradreifen durch eine halbtransparente Harzmasse zu ersetzen. Es kommt ein Batteriebehälter für die Fahrradnaben aus dem 3D-Drucker sowie den LED-Controller hinzu – und so erleben wir ein Fahrrad, bei dem sich per Mobilgerät die Farben der Leuchträder wechseln lassen.

Eines steht fest: Mit diesem Drahtesel seid ihr der Neid jedes RGB-PC-Zockers.