Tschernobyl-Katastrophe: Veränderte Gene bei Hunden durch Strahlenschäden – Auch satte 37 Jahre nach der verheerenden Nuklearkatastrophe im Kernkraftwerk Tschernobyl nahe der heute verwaisten ukrainischen Stadt Prypjat sind die Folgen immer noch spürbar. Das Reaktorunglück gilt bis heute als der schwerste Unfall in der zivilen Nutzung der Atomenergie. Sicherlich werden sich viele Leser noch mit Schrecken an die Geschehnisse um Tschernobyl erinnern, die die Welt veränderten.

Genauer gesagt an den 26. April 1986 in der Ukraine, wo es im Reaktor-Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl zu einer verheerenden Nuklearkatastrophe kam. Es war der größte anzunehmende Unfall (GAU), den es in einem Kernkraftwerk geben kann, und der in kürzester Zeit zu einem Super-GAU mutierte – also der Kontamination der Umwelt. Während die meisten Menschen die strahlenverseuchte Zone und somit ihre Heimat verließen, bleiben viele ihrer Haustiere zurück.

Zumindest für die Forschung hatte dieser Umstand etwas Gutes. Denn die heute verwilderten Tiere, wie etwa Hunde, vermehren sich seither in der Sperrzone rund um Tschernobyl. Dabei liefern sie den Forschern nützliche und wertvolle Erkenntnisse. So wie eine Population verwilderter Hunde, die seit Jahren von Wissenschaftlern bezüglich ihrer Strahlenbelastung beobachtet wurden. Denn auch nach bald vier Jahrzehnten seit der Atomkatastrophe strahlt es rund um Tschernobyl.

Und eben diese Strahlung könnte dafür verantwortlich sein, dass sich die Genetik komplett verändert. Zumindest bei den dort untersuchten Hunden, was nun eine veröffentlichte Studie aufgezeigt hat. Erstaunlicherweise würden sich laut der Studie die Veränderungen in der Genetik sogar unter den verschiedenen Hunderudeln unterscheiden. Dies liegt daran, dass die Tiere in all den Jahren unterschiedlichen Strahlungswerten ausgesetzt waren.

Interessant ist auch, dass die Wissenschaftler davon ausgehen, dass die Tiere, die direkt in der besonders verseuchten Sperrzone leben, die heutigen Nachkommen der Haustiere der früheren Bewohner sind. Um die Auswirkungen der Strahlung auf die beobachteten Hunde festzustellen, hatten die Wissenschaftler in den Jahren zwischen 2017 und 2019 von mehr als 300 der dort lebenden Tiere Blutproben entnommen und diese anschließend analysiert.

Hierbei stellte man fest, dass viele Hunde Erkrankungen aufwiesen, die auch bei Menschen festgestellt wurden, welche die Atombombenabwürfe in Japan zum Ende des Zweiten Weltkriegs überlebten. So wie beispielsweise ein erhöhtes Aufkommen an Augenerkrankungen wie dem grauen Star. Dies verwundert nicht, da laut den Wissenschaftlern besonders die empfindlichen Augen als erstes Organ betroffen sind, wenn man längere Zeit der Strahlung ausgesetzt ist.

Laut der Studie bestehen die Hundepopulationen direkt rund um Tschernobyl aus Tieren, die einen Boxer- und Rottweiler-Hintergrund haben, während die verwilderten Hunde in den umliegenden Orten wie Slawutytsch mehr nach Labrador und Retriever kommen. Dass die Tiere dort überhaupt überleben konnten, liegt möglicherweise auch daran, dass sie sich durch die Jagd auf Wildtiere über Wasser halten konnten.

