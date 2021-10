Truth Social: Donald Trump gründet soziales Netzwerk – Nach etlichen strittigen Äußerungen wurde der ehemalige und polarisierende US-Präsident Donald Trump bekanntlich ja von sowohl Twitter als auch Facebook sowie YouTube ausgeschlossen. Seitdem sind ein paar Monate vergangen, weshalb der recht redselige Trump eine neue Plattform brauchte.

Wenn man in den gängigen sozialen Medien Hausverbot hat, gründet man eben kurzerhand sein eigenes Netzwerk. Gesagt, getan – am Mittwochabend kündigte der Ex-Präsident offiziell seine Plattform „Truth Social“ an. Dafür wurde seitens Trump sogar ein eigenes Medienunternehmen mit dem Namen Trump Media & Technology Group gegründet, das auch an die Börse gehen soll.

Start bereits im November 2021

Das Trump-Netzwerk soll bereits im November 2021 starten, aber erst für ausgewählte Gäste. Anfang 2022 soll es dann landesweit ausgerollt werden. Trump sagt mit seinem eigenen Social-Media-Kanal den großen Tech-Unternehmen in Silicon Valley den Kampf an. So soll „Truth Social“ in Konkurrenz zum „liberale[n] Medienkonsortium“ treten, das Trump zufolge seine Macht ausgenutzt habe, um oppositionelle Stimmen in Amerika mundtot zu machen.

Trump in einer offiziellen Mitteilung: „Wir leben in einer Welt, in der die Taliban eine riesige Präsenz auf Twitter haben, aber euer liebster amerikanischer Präsident zum Schweigen gebracht wurde.“

Trump will erste „Wahrheit“ verkünden

Im Mai diesen Jahres hatte Donald Trump mit „From the Desk of Donald J. Trump“ schon eine Alternativ-Lösung zur Hand, von wo aus er seine Meinungen, Fotos und Videos mit seinen Anhängern teilte. Bezüglich seines neuen Social Networks „Truth Social“ kündigte Trump übrigens an, dass er bald schon die erste „Wahrheit“ auf „Truth Social“ veröffentlichen wolle.

Quelle: bild.de