Trotz festgeklebter Hände: Pariser Polizei beendet Klima-Sitzblockade innerhalb von Minuten – Nach England und Deutschland ist der Trend unter Klimaaktivisten, sich zu Protestzwecken auf die Straße zu kleben und damit den Verkehr zu blockieren, auch in Frankreich angekommen. Während hierzulande die „Letzte Generation“ mit Störaktionen von sich reden macht, firmiert das französische Pendant unter dem Namen „Dernière Rénovation“, was in etwa mit „Letzte Erneuerung“ oder „Letzter Umbau“ zu übersetzten ist.

Der große Unterschied zu den Protesten bei uns ist die Entschlossenheit der französischen Behörden, dagegen vorzugehen.

Das bewies sich zuletzt erst am vergangenen Samstag, als etwa zehn junge Aktivisten der Gruppe die Pariser Stadtautobahn blockierten, indem sie sich in orangefarbene Westen gekleidet mit Transparenten auf die Fahrbahn setzten. Laut der Nachrichtenagentur AFP klebten dabei einige der Protestler ihre Hände auf den Asphalt.

Die Aktion sollte jedoch nicht von allzu langer Dauer sein, da bereits nach wenigen Minuten Sicherheitskräfte der „Brigade de répression des actions violentes“ (zu Deutsch: Brigade zur Unterdrückung von Gewaltaktionen) eintrafen.

Als die Demonstranten sich nach einer mündlichen Aufforderung weigerten, die Straße zu räumen, rissen die Beamten die Hände der Klimaaktivisten kurzerhand von der Straße.

Ein Video auf Twitter zeigt, wie eine junge Aktivistin daraufhin einen Schmerzenslaut von sich gibt, während sich ihr Sitznachbar in offenkundig gespielter Theatralik brüllend auf der Straße hin und her wälzt und nach seiner Mutter ruft.

Wirklich ernst nehmen die Polizisten diesen Ausbruch jedoch nicht, woraufhin die angeblichen Schmerzen des jungen Mannes wie durch ein Wunder verschwunden zu sein scheinen.

Der französischen Tageszeitung „Le Figaro“ zufolge, konnten bei einer späteren Untersuchung der Hände keinerlei Verletzungen festgestellt werden.

Letzten Endes ließen sich die Aktivisten mit geringem Widerstand abführen, so dass die Straße nach gerade einmal 20 Minuten wieder frei befahrbar war.

Intervention de la BRAVM qui décolle les mains des militants



Ils avaient utilisés de la colle forte pour empêcher la police de les déloger du périphérique.



Aucun militant ne semble blessé.

