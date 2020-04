Abgeordnete Berlins in der Kritik: Politiker erhöhen ihre Diäten um 58 Prozent – 4,4 Millionen Euro mehr wird Berlin pro Jahr künftig für seine Abgeordneten zahlen dürfen. Während einer Parlamentsreform wurden am Donnerstag erhöhte Bezüge von 58 Prozent für die Politiker beschlossen. Der Bund der Steuerzahler zeigt sich empört.

Auf eine Initiative von SPD, Linken, Grünen, CDU und FDP hin wurde dieser Beschluss gefasst, damit werden die Diäten der Abgeordneten Berlins ab 2021 deutlich steigen.

Statt wie in diesem Jahr 3944 Euro werden die Berliner Abgeordneten damit 2021 nunmehr 6250 Euro im Monat verdienen!

Entsprechend fiel die Reaktion des Bundes der Steuerzahler aus: „Die massive Erhöhung der Abgeordnetenentschädigungen bei der in Berlin sehr hohen Anzahl an Mandaten wird die Kosten jetzt komplett aus dem Ruder laufen lassen“, so Verbandschef Alexander Kraus gegenüber der dpa.

Ebenfalls Teil der Reform: Die Berliner Politiker wollen für die erhöhten Bezüge auch mehr und länger arbeiten, Sitzungen des Parlaments sollen fortan bis 22.00 statt bis 19:00 Uhr dauern. Zudem sollen zwei zusätzliche Sitzungstermine pro Jahr stattfinden, damit sind es insgesamt 18.

Ausschusssitzungen, in denen schwerpunktmäßig die parlamentarische Tätigkeit stattfindet, sollen künftig drei statt der heute üblichen zwei Stunden dauern

130 Mitglieder hat das Berliner Abgeordnetenhaus laut Verfassung, 160 sind es aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten momentan.

Der Bund der Steuerzahler unterbreitet den Vorschlag, das Parlament auf etwa 90 Vollzeitmandate zu verkleinern.