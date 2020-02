Autor: Bernhard Trecksel

Traumjob: KFC sucht professionellen Hähnchentester – Wer sich schon immer gefragt hat, wer das ganze Fast Food in den entsprechenden Schnellimbissketten eigentlich so testet, bekommt jetzt die Antwort. Jeder, der sich auf eine „Stellenanzeige“ wie die von Kentucky Fried Chicken meldet. Wer KFC liebt, kommt kaum um diesen Traumjob als professioneller Hähnchenfleisch-Tester herum. „Professioneller Fingerlecker“, man kann schlechter arbeiten …

Noch dazu bietet das Ganze den unleugbaren Vorteil, dass man jedem, der einen faul und verfressen nennt, klar entgegenhalten kann, dass man gerade „arbeitet“. Der Aufruf für den Job richtet sich in den sozialen Medien an „KFCs größten Fan“ und tut kund, dass der- oder diejenige sich „die Finger zum Ruhm lecken“ könne. Einzige Bedingung für eine Einstellung: Man muss gut im Essen von Hähnchen sein.

Wörtlich heißt es in dem auf Twitter veröffentlichten Text:

„Ein glucklicher (sic) Fan wird die Chance erhalten, bei Kentuckys Leckersten reinzuhauen und so den Weg zum Ruhm zu beschreiten – als Gesicht der jüngsten Kampagne der Hähnchenlegende. Der siegreiche KFC-Kenner wird an einem exklusiven Fotoshooting teilnehmen, bei dem er oder sie seine oder ihre Fähigkeiten im Fingerlecken inszenieren kann.“

Alles, was man für eine Teilnahme tun muss, ist KFC in weniger als 280 Zeichen zu twittern, warum der Colonel ausgerechnet einen selbst für diesen Job anheuern sollt. Wichtig ist dabei, den Hashtag #KFCFRYERME zu verwenden, und @KFC_UK zu markieren. Dann bekommt man sein Gesicht auf Werbepostern von KFC in seinem heimischen Restaurant zu sehen, sollte man sich gegen die Konkurrenz durchsetzen. Bislang scheint die Aktion auf England beschränkt zu sein, wenn sie es nach Deutschland schafft, informieren wir euch.

Quelle: ladbible.com