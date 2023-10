Traditionsunternehmen aus Deutschland insolvent: Erstes Werk liegt derzeit still – Beinahe täglich liest man von Traditionsunternehmen, welche Insolvenz anmelden mussten. Nun wurde laut einem Medienbericht ein erstes Werk eines solchen deutschen Traditionsherstellers vorübergehend stillgelegt. Im Folgenden wird erläutert, was dies für die Belegschaft bedeutet.

Es handelt sich um ein Werk des bayerischen Spielwaren- und Möbelherstellers Haba in Eisleben. Laut dem Bericht bei „Chip“ ist derzeit nicht gewiss, wie es mit diesem Werk weitergehen wird. Der Meldung zufolge ist man bei Haba derzeit damit beschäftigt, einen Maßnahmenplan zur Klärung der Lage zu erarbeiten. Das Werk befindet sich am Standort im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Kernproblem derzeit:

An diesem Standort kam es zu einer Feststellung von schwerwiegenden Mängeln an Gebäuden, in Fragen des Brandschutzes sowie an elektrischen Anlagen. Mitarbeiter sind daher seit dem 10. Oktober vor Ort nicht mehr tätig – entsprechend liegt die Produktion laut dem Bericht bei „Chip“ derzeit still. Zuvor hatte das Unternehmen Haba einen Abbau von Arbeitsplätzen angekündigt. Das Werk in Eisleben soll demnach geschlossen werden.

Bei der Gewerkschaft IG Metall hatte man sich zur Lage zu Wort gemeldet und ein Versprechen abgegeben, sich für die gefährdeten Arbeitsplätze einzusetzen – rund 100 Stellen sind es. Laut Firmensprecherin Ilka Kunzelmann will die Unternehmensführung weiterhin zum Standort Eisleben stehen. So beabsichtige man, die Produktion vor Ort wieder aufzunehmen. Zwar seien die Mitarbeiter derzeit freigestellt, sie erhielten jedoch weiterhin ihre Gehälter.

Insolvenz in Eigenverwaltung

Kunzelmann zufolge arbeiteten viele von zuhause aus. Diese Freistellungen würden aber mit der Option versehen, dass sie aufgehoben werden könnten. Der Sprecherin zufolge unterstreiche dies das Bestreben, den Standort zu erhalten. Der Bericht bei „Chip“ erläutert, dass das Werk in Eisleben Teil der Haba-Firmengruppe ist. Hauptsächlich werden dort Möbel aus Stahl für den Schulbetrieb produziert.

Mitte September hatte man bei Haba einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung eingereicht. Somit werden sowohl Produktion als auch Verwaltung des Unternehmens in eigener Regie Geschäftsbetrieb fortgesetzt – bei einer solchen Variante eines Insolvenzverfahrens ist in der Regel ein Sachwalter als Begleiter zuständig. Dieser überwacht die korrekten Abläufe eines solchen Verfahrens – so muss kein Insolvenzverwalter eingesetzt werden. Derzeit sind bei Haba 1.677 Menschen in Arbeit.

Quelle: chip.de