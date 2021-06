Top 25: Die besten Arbeitgeber Deutschlands – Einen tollen Arbeitgeber zu haben, ist viel wert und erhöht die Lebensqualität um ein Vielfaches. In Deutschland gibt es unzählige starke Unternehmen, in denen die Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer topp ist. Dies hängt mit etlichen Faktoren zusammen, was schon beim Bewerbungsgespräch beginnt. Doch auch Reibereien bezüglich der Firmenphilosophie oder Themen wie unbezahlte Freistellungen sind für das Verhältnis relevant.

Wie in jedem Jahr veröffentlicht die Website Glassdoor ihr renommiertes Ranking mit den besten Arbeitgebern Deutschlands. Das besondere an dieser Liste: Hier kommen die Mitarbeiter zu Wort, die auf der Webseite anonymisiert ihre Erfahrungen mitteilen. Daher wird dem Glassdoor-Ranking generell viel Beachtung geschenkt. Für das Jahr 2021 gibt es jetzt das neue Ranking mit den 25 besten Arbeitgebern Deutschlands.

Dafür wurde das Feedback der Arbeitnehmer aus dem vergangenen Jahr ausgewertet, wobei diese diverse Faktoren auf einer Skala von 1 (=sehr unzufrieden) bis 5 (=sehr zufrieden) bewerten konnten.

Und nachfolgend seht ihr das Ergebnis:

Platz 25: Allianz (4,2)

Platz 24: Max-Planck-Gesellschaft (4,2)

Platz 23: Audinene (4,2)

Platz 22: Daimler (4,2)

Platz 21: Ikea (4,2)

Platz 20: Audi (4,2)

Platz 19: Vodafone (4,3)

Platz 18: PwC (4,3)

Platz 17: Adesso AG (4,3)

Platz 16: Infineon Technologies (4,3)

Platz 15: Siemens (4,3)

Platz 14: European Central Bank (4,3)

Platz 13: Robert Bosch (4,3)

Platz 12: Airbus (4,3)

Platz 11: Salesforce (4,3)

Platz 10: BMW (4,3)

Platz 9: Porsche (4,3)

Platz 8: Capgemini (4,4)

Platz 7: SAP (4,4)

Platz 6: Volkswagen (4,4)

Platz 5: Siemens Healthineers (4,4)

Platz 4: MHP - A Porsche Company (4,4)

Platz 3: Puma (4,5)

Platz 2: Google (4,5)

Platz 1: Roche (4,5)

Quelle: merkur.de