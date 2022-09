Tonnenweise Stahl im McDrive: Eddie „The Beast“ Hall fährt mit dem Panzer vor – Wer schon mal an einem belebten Tag bei dem Schnellimbiss seiner Wahl am Drive-in-Schalter war, kennt es: Dort geht es mitunter recht hektisch zu, nicht nur hinter den Kulissen, sondern auch bei den Fahrern in der Schlange. Vor allem, wenn es heiß ist. Aber deswegen gleich maximal gerüstet zu erscheinen, wirkt dann auch überzogen: Zumal ein Koloss wie Eddie „The Beast“ Hall nun wirklich keinen Panzer dafür bräuchte …

Spaß beiseite, natürlich hat der – je nachdem wen man fragt, seine Fans, oder die von Hafþór Júlíus Björnsson – stärkste oder eben zweitstärkste Mann der Welt den Tank nicht dabei, weil er den McDrive seiner McDonald's-Filiale vor Ort für ein Kriegsgebiet hält. Auf seinem YouTube-Kanal lud der 34-jährige Strongman Eddie „The Beast“ Hall für seine 2,06 Millionen Abonnenten das Video mit dem Untertitel „Ich nehme meinen PANZER mit zu McDonald's!“ hoch.

Smarties und acht Tonnen Stahl

Der Profisportler legte einen Tag ein, an dem er sich „ohnehin etwas gönnen wollte“. Hall stellte seinen Abonnenten die Frage: „Welch besseren Weg gäbe es für mich, um einen Cheat Day zu feiern, als zu McDonald's zu gehen?“ Sein neues stählernes Schlachtross beschrieb Hall seinen Fans ebenfalls: „Dieses Ding ist absolut abgefahren […] Es wiegt rund acht Tonnen und fährt beinahe 50 Meilen pro Stunde – nicht, dass ich 50 Meilen pro Stunde fahren würde.“

Von der Panzerluke aus bestellte Eddie sich sein Menü – schloss mit den Worten: „Bitte auch einen Smarties-McFlurry.“ Wenig überraschend zog er mit der kuriosen Aktion jede Menge Schaulustige an, die sogleich Fotos knipsten. Währenddessen wies Hall die Mitarbeiter darauf hin, dass er gerne mehr Ketchup zu seiner Order hätte. Die bestand laut „The Beast“ aus einem Bic Mac, einer Sprite und dem erwähnten Eis. Abschließend sagte Eddie zu dem Cheat-Day-Ausflug:

„Alles in allem würde ich sagen, das war ein Erfolg. Geht einfach nichts über McDonald's“

Quelle: ladbible.com