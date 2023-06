Tonnenschwer und mehr als 5 m lang: Krokodil-Riese Cassius soll 120 Jahre alt sein – Ein Name wie Cassius birgt für Größe und Qualität, möchte man meinen: Ein ganzes römisches Geschlecht trug diesen Namen in der Antike, unzählige Senatoren, hohe Beamte und Feldherren hießen Cassius. Wer kennt nicht Cassius Marcellus Clay – spätestens bei seinem späteren Wahlnamen Muhammad Ali wissen nicht nur Boxfans Bescheid. Wenn jetzt also eine Echse Cassius heißt, gibt es zwei Optionen.

Entweder, der Name ist höchste Ironie angesichts vermeintlicher Ausmaße und es geht um ein Winzvieh, oder aber, Cassius ist ein wahrer Brocken von einem Reptil. Wenig überraschend angesichts unserer Überschrift und eures Interesses an diesem Video, ist natürlich Nummer zwei der Fall: Cassius ist ein gewaltiges Krokodil. Präziser: ein rund 5,5 Meter langes Leistenkrokodil, auch Salzwasserkrokodil genannt. Diese Tiere sind in Ostindien, Südostasien und dem Norden Australiens verbreitet.

Nach den Nilkrokodilen ist dies die größte Krokodilart

Ihr mächtiger Schwanz steckt voller Fettreserven, die ihnen bis zu einem Jahr ohne Nahrung und weite Strecken auch im Meer erlaubt, der gepanzerte Schädel ist so dick, dass sie ihn bei größeren Beutetieren wie etwa Büffeln nutzen können, um selbst mächtigen Kolossen die Knochen zu zertrümmern, bevor sie sie durch die sogenannte Todesrolle von den Beinen holen, verstümmeln und ertränken. Kurz: Leistenkrokodile sind äußerst mächtige Kolosse, denen man beim Baden nicht begegnen will – und Cassius ihr unangefochtener König.

1,3 Tonnen wiegt dieser Leviathan, wie ein Video-Artikel des „Stern“ erläutert. Mit seiner Länge ist der Leisten-Leister Rekordhalter im Guinness-Buch. 1984 haben ihn Wissenschaftler im Norden Australiens gefangen – in der Gegend war einem Bauern länger Vieh abhandengekommen, bis man den Grund in dem Koloss entdeckte. Wie man bei „Stern“ weiter ausführt, führt Cassius nun, 40 Jahre nach seiner Festsetzung, auf einer Kroko-Farm im australischen Queensland sein beschauliches Dasein.

Ist er wirklich das älteste Salzwasserkrokodil?

Was das betrifft, so machen immer wieder Meldungen die Runde. Bis zu 120 Jahre soll Cassius alt sein, wollen manche wissen. Krokodil-Experte Toody Scott vom Marineland Crocodile Park widersprach dem gegenüber dem Portal „Live Science“ in einer E-Mail, erläuterte: „Es gibt keine Möglichkeit, Cassius’ genaues Alter zu kennen, weil er in freier Wildbahn geboren wurde und sein Alter nur eine Schätzung ist.“

Der Reptilienforscher Grahame Webb war 1984 beim Fang von Cassius dabei. Der Experte betont, dass sich Cassius nach wie vor in einem Zustand des Wachstums befindet – somit könnten Wissenschaftler ernsthafte Erkenntnisse zum Thema Langlebigkeit gewinnen.

