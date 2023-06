So funktioniert es

Toilette mit Spülmaschinentabs reinigen: So funktioniert es: Toiletten zu reinigen, ist kein Spaß und von daher eine Arbeit, die man oft etwas zu schnell als eigentlich nötig erledigt. So kommt es dann im Laufe der Zeit zu hartnäckigen Ablagerungen, die dann weitere Arbeit nach sich ziehen. Es ist ein Teufelskreis, den man jedoch mit einem guten Tipp, wenigen Handgriffen und ein wenig Geduld durchbrechen kann.

Wusstet ihr nämlich, dass Spülmaschinentabs besser in der Lage sind, Kalk- und Urinstein zu lösen, also viele WC-Reiniger – und das auch noch, ohne mühevoll kratzen und schrubben zu müssen?

Im Netz ist in diesem Zusammenhang häufig die Rede davon, die Tabs einfach in Gänze ins Klo zu werfen und gemischt mit dem Toilettenwasser im WC zu verteilen. Effektiver und auch sauberer ist es aber, zunächst zwei Tabs in einer großen Tasse mit aufgekochtem Wasser aufzulösen.

Rührt ordentlich um und verteilt das Gemisch dann unter Zuhilfenahme der Klobürste in der Toilettenschüssel – übrigens eine gute Gelegenheit, eine neue und frische Bürste zu verwenden.

Gebt dem Hausmittel ein paar Stunden Einwirkzeit und entfernt dann die Reste der Reinigungsmischung, wobei abermals die Toilettenbürste zum Einsatz kommt.

Nun nur noch spülen, die Toilette mit einem Lappen trocken wischen und et voilà: sauber.

Der Effekt ist den vielen in den Tabs enthaltenen Wirkstoffen geschuldet, wie etwa Enzyme, Bleichmittel, Phosphate und Tenside, die dazu beitragen, unterschiedliche Verschmutzungen und Verfärbungen zu lösen, und umso größer, je mehr Geduld ihr mitbringt.

Ideal ist von daher, das Mittel vor dem Schlafengehen aufzubringen, damit es Zeit hat, seine volle Wirkung zu entfalten. Wer sein Klo in der Nacht oft frequentiert ist alternativ vielleicht besser damit beraten, den Tab-Reiniger vor Antritt eines langen Arbeitstages zu verteilen, und die Reste nach Feierabend zu entfernen.

Übrigens lassen sich auf die gleiche Art auch Toilettensitze von Verfärbungen befreien, und auch in Waschmaschinen und Backöfen können Geschirrspültabs saubere Wunder wirken.

Quelle: praxistipps.focus.de