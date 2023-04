Tödliche Schüsse auf Unschuldigen: Polizisten verwechseln bei Einsatz Hausnummer – Einstmals „Freund & Helfer“, stehen Polizisten dieser Tage vermehrt in der Kritik. Das gilt wohl nirgendwo so sehr wie in den USA, wo die Debatte um Polizeigewalt mit dem Tod von George Floyd im Jahr 2020 eine neue Dimension erreichte. Doch obwohl im Fahrwasser dessen Reformen auf den Weg gebracht wurden, kommt es immer wieder zu neuen Skandalen. So nun auch kürzlich in Farmington, einer Stadt im Bundesstaat New Mexico.

Dort wurde ein unschuldiger Hausbesitzer von drei Polizeibeamten erschossen, nachdem diese sich in der Haustür geirrt hatten.

Wie es heißt, begab sich das Polizisten-Trio gegen 23.30 Uhr in die Vallew View Road, nachdem es dort zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen sein sollte. Anstatt jedoch das Haus aufzusuchen, zu dem sie eigentlich gerufen worden waren, klopften die Beamten fälschlicherweise drei Häuser weiter, wo ihnen ein mit einer Handfeuerwaffe bewaffneter Mann öffnete.

Daraufhin sollen sich „chaotische Szenen“ ereignet haben, im Zuge derer sich die „Beamten zurückzogen und das Feuer eröffneten“, wie Polizeichef Steve Hebbe später erklärte.

Und sie trafen: Der Hausbesitzer, ein 52 Jahre alter Mann namens Robert D., starb noch am Tatort.

Von den Schüssen alarmiert kam dann auch noch die Ehefrau des Opfers hinzu und eröffnete vom Hausflur aus ihrerseits das Feuer auf die vermeintlichen Angreifer. Erst als sie erkannte, dass es sich dabei um Polizisten handelte, legte sie ihre Waffe nieder und bleib von daher unverletzt.

Der Vorfall soll nun vonseiten der Bundespolizei von New Mexiko genauestens untersucht werden, die drei daran beteiligten Beamten wurden bis auf Weiteres suspendiert.

Auch der ursprüngliche Notruf wegen häuslicher Gewalt auf der anderen Straßenseite wurde wenige Stunden nach den tödlichen Schüssen noch bearbeitet. Wie die Polizei verlautbaren ließ, sei dort aber alles in Ordnung gewesen.

Quelle: bild.de