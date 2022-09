Tiny House in luftiger Höhe: Das „Uhu“ bietet allen Komfort in der Wildnis – Wer als Kind noch im Wald gespielt hat, kennt ihn, den Traum, der nicht eher Ruhe gibt, bis er vollendet wurde: ein Räuberlager, eine Hütte oder ein Baumhaus, zu dem nur die Freunde und man selbst Zutritt haben. Insbesondere Letzteres, sicher in luftiger Höhe und nur über eine Strickleiter oder ein Seil mit Hilfsknoten zu erreichen, übt eine magische Faszination aus. Etwas am Leben in der Höhe bewegt die Menschen. So auch diesen Herren, der seine „Hütte“ über dem Boden vorstellt.

Das Tiny House, wie man diese modernen Bauprojekte besonders kleiner Häuser nennt, welche dennoch mit nahezu allem Komfort aufwarten, liegt dabei in rund zwölf Metern Höhe. Der YouTube-Kanal „Exploring Alternatives“, dessen Betreiber sich zur Aufgabe gemacht hat, Wohnstätten und Lebensweisen jenseits der Alltagsnorm zu zeigen, präsentiert uns seit Gründung faszinierende Gebäude, Wohnanhänger und Hausboote.

Dieses Mal zeigt man uns „Uhu“

Ein Stelzenhaus auf Baumkronenhöhe mit einem „A“-Rahmen. Die gesamte Konstruktion ruht dabei auf mächtigen Stahlsäulen. Dies erlaubt einen Bau, welcher nach außen hin zwar durch jede Menge Winkel und Fenster besticht, innen aber ebenso gemütlich wie durch seine Winkel vergleichsweise geräumig gestaltet ist. Das Wohnen in der Höhe bietet ausreichenden Komfort, wie das Video beleuchtet. Bett, Dusche und Kochgelegenheit sind vorhanden.

Bereits der Aufstieg in das „Uhu“ gestaltet sich als kleines Abenteuer: Man muss eine geschlossene Wendeltreppe erklimmen und dann eine Brücke überwinden, um zur Eingangstür zu gelangen. Verantwortlich für diesen Bau zeichnet das Unternehmen Repère Boréal, welches Ferienhäuser vermietet. Eigner Jonathan und sein Bruder hatten die Idee, einmal eine Hütte der besonderen Art mit einem „A“-Rahmen zu konstruieren – „Uhu“ ist das Resultat.

Ein Häuschen auf gewaltigen Stelzen in luftiger Höhe, welches mit offenem Blick auf die borealen Nadelwälder und die Sterne Quebecs in Kanada aufwartet – aber eben auch mit Komfort wie einem Bett, Toilette und Bad inklusive einer Dusche mit voller Aussicht. Eine Fußbodenheizung, ein integriertes Soundsystem und die voll ausgestattete Küche runden das ganze ab. Bei Interesse findet ihr hier weitere Infos.

Quelle: repereboreal.com