Neue TikTok-Challenge: Frauen zeigen sich als nackte Silhouette – Neue Challenges gibt es in den einschlägigen sozialen Medien ja alle Nase lang, sodass den meisten schon kaum noch mediale Aufmerksamkeit zuteilwird. Ein neuer Trend auf TikTok hat es derzeit aber in sich, und das gleich in doppelter Hinsicht.

Bei der sogenannten „Silhouette Challenge“ posieren Frauen nämlich zunächst in lockerer Kleidung vor der Kamera, nur um sich dann teilweise oder ganz zu entblättern, während ein spezieller Filter den Hintergrund des Bildes rot einfärbt und die Person nur noch als schwarze Silhouette darstellt.

Ein wenig verrucht aber doch ästhetisch, keine Frage. Und da man ja nicht zu erkennen ist, geben sich viele Frauen dabei sehr freizügig. Allerdings birgt genau das ein großes Problem. Denn laut einem Bericht von „Buzzfeed News“ ist es möglich, den Filter im Nachhinein zu entfernen.

Mehrere Anleitungen, wie man mithilfe von Bildbearbeitungsprogrammen die Originalbilder freilegen kann, wurden „Buzzfeed“ zufolge von Plattformen wie Reddit oder Twitter bereits gelöscht. Doch es tauchen immer weitere auf. Das Netz ist gnadenlos.

Äußerst zynisch, wenn man bedenkt, dass die Challenge eigentlich dem Zweck dienen sollte, das Selbstwertgefühl von Frauen zu steigern, indem diese dazu ermutigt werden, ihren Körper öffentlich zu zeigen, ohne dabei zu viel preiszugeben.

Eben dieser Effekt könnte nun ins Gegenteil verkehrt werden, weshalb die professionelle Fotografin Kai Lee auf ihrem Kanal warnt: „Was auch immer ihr tut, seid euch bewusst, dass es wirklich einfach ist, das Original zu finden.“ Sie rät Frauen, darauf zu achten, was sie tragen, wenn sie an der Challenge teilnehmen.

Quelle: stern.de