Tierschützer fordern: Zoodirektor soll sich künftig vegan ernähren – Die Tierrechtsorganisation PETA hat den „Tag des Artenschutzes“ zum Anlass genommen, unter anderem den Direktor des Leipziger Zoos, Jörg Junhold, dazu aufzufordern, sich künftig vegan zu ernähren, und auch das gastronomische Speiseangebot auf rein pflanzliche Produkte umzustellen.

Die Tierschützer kritisieren, dass die Tierwirtschaft einen massiven Anteil zum Klimawandel beitrage. Das wiederum gefährde und zerstöre den Lebensraum geschützter Arten.

Vor diesem Hintergrund ergingen kürzlich Schreiben seitens PETA an zwölf zoologische Einrichtungen in ganz Deutschland – darunter auch der Zoo im sächsischen Leipzig – in welchem die Organisation dazu aufruft, auf eine tierleidfreie Ernährung umzusteigen.

Biologin Yvonne Würz, PETA-Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsindustrie, erklärte laut „tag24“:

„Zoos behaupten, das Artensterben bekämpfen zu wollen, ignorieren aber gleichzeitig eine der offensichtlichsten Stellschrauben: unsere Ernährung.“

Weiter heißt es: „Wenn die Zooverantwortlichen es wirklich ernst meinen mit dem Artenschutz, müssen sie tierische Nahrungsmittel konsequent vom eigenen Speiseplan und aus dem gastronomischen Angebot streichen.“

Ob und inwieweit die Zoos und deren Mitarbeiter die Forderung umsetzen, ist bislang jedoch noch unklar.

